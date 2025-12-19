تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

المكتب العمالي في "أمل" دان استهداف عمال اثناء إصلاح الشبكة المتضررة في الطيبة

Lebanon 24
19-12-2025 | 05:51
دان المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" في بيان " الجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي يوم أمس الخميس ، التي استهدفت آلية تابعة لشركة "مراد" أثناء قيام العمال بإصلاح الشبكة المتضررة في بلدة الطيبة الجنوبية.

 

أضاف:"إن هذا الاعتداء الذي أدى إلى احتراق الآلية وإصابة عدد من العمال الأبطال من شركة مراد والمهندس علي قدوح من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بجروح ، هو استهداف واضح لعمال مدنيين عزل يؤدون مهمة حيوية لتأمين المياه والتيار الكهربائي للمواطنين الصامدين. إننا في المكتب العمالي نحيي شجاعة عمال مقدمي الخدمات وعمال مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي الذين يواجهون الموت في سبيل استمرارية المرفق العام، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، إن هؤلاء العمال الذين يبذلون الدماء في الميدان هم أنفسهم الذين طالما طالبنا بإنصافهم. إن تضحياتهم اليوم هي أكبر رد على كل من يعرقل استكمال تطبيق القانون الرقم 287/2014 القاضي بتثبيت المياومين في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان".

 

تابع:"نجدد تذكير وزارة الطاقة والمياه بأن الأمن الوظيفي لهؤلاء العمال لا يقل أهمية عن أمنهم الجسدي. إن استكمال تنفيذ قانون التثبيت هو أقل ما يمكن تقديمه كضمانة لهؤلاء الابطال. أما بعد وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب، وانطلاقاً من ميثاق حركة أمل الذي يضع خدمة الإنسان وصون كرامته في صلب أولوياته، وبناءً على المتابعة الحثيثة والمستمرة لشؤون العمال والموظفين وتأمين مقومات صمودهم، يعلن المكتب العمالي في حركة أمل عن تثمينه للخطوة الإيجابية والمقدّرة التي اتخذتها "شركة مراد"، ممثلةً بإدارتها الكريمة، من خلال التجاوب مع المطالب التي رفعها المكتب لتعديل وتحسين الرواتب والأجور الموظفين والعمال داخل الشركة. إن هذا الإنجاز جاء نتيجة سلسلة من اللقاءات والمساعي والاتصالات التي بذلها المكتب العمالي، إيماناً منه بضرورة إنصاف الموظفين والعمال الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج. يسر المكتب العمالي في الحركة أن يعلن بأن زيادة الرواتب والأجور سيبدأ العمل بها اعتباراً من الشهر الجاري، لتكون سنداً لهم في مواجهة الأعباء المعيشية. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، وضر

 

ختم:"إن المكتب العمالي إذ يشكر شركة مراد على روح التعاون والمسؤولية الوطنية والاجتماعية التي أبدتها، يدعو كافة المؤسسات والشركات إلى النظر في وضع العمال والموظفين اليوم، في التفاتة إنسانية ومهنية تجاه عمال لبنان الذين يبقون الضمانة الأساسية لاستمرار الدورة الاقتصادية. نعد أهلنا العمال وللموظفين في شركة مراد وفي كل لبنان بأن نبقى دائماً إلى جانبهم".

