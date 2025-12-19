لتسهيل عملية نزع سلاح "حزب الله".. دعم أميركي فرنسي سعودي

قال المتحدث باسم باسكال كونفافرو لـ" عربية" إن باريس "ستدعم الجيش في مع والسعودية لتسهيل عملية نزع سلاح ".



وفي ملف غزة أكد كونفافرو "تبذل قصارى جهدها لانطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة" مشيرا إلى أن باريس "متوافقة مع شركائها على ضرورة عزل عن مستقبل غزة".



وعن مسار الاعتراف بدولة فلسطين قال إن فرنسا "نجحت في إيجاد دينامية توفّر اعترافات مقبلة بدولة فلسطين".



وفي الحرب على شدد كونفافرو على أن باريس "ستواصل دعم أوكرانيا ويمكن لكييف الاعتماد على " لافتا إلى أن فرنسا "تقدمت كثيرا بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا" وأضاف أن " الآن في ملعب لإنهاء الحرب" معتبرا أن " توحي بأنها تسير باتجاه الحرب وليس باتجاه السلام".

