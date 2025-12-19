تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لتسهيل عملية نزع سلاح "حزب الله".. دعم أميركي فرنسي سعودي

Lebanon 24
19-12-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1457494-639017614735421808.webp
Doc-P-1457494-639017614735421808.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو لـ"سكاي نيوز عربية" إن باريس "ستدعم الجيش في لبنان مع الولايات المتحدة والسعودية لتسهيل عملية نزع سلاح حزب الله".

وفي ملف غزة أكد كونفافرو أن فرنسا "تبذل قصارى جهدها لانطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة" مشيرا إلى أن باريس "متوافقة مع شركائها على ضرورة عزل حماس عن مستقبل غزة".

وعن مسار الاعتراف بدولة فلسطين قال إن فرنسا "نجحت في إيجاد دينامية توفّر اعترافات مقبلة بدولة فلسطين".

وفي الحرب على أوكرانيا شدد كونفافرو على أن باريس "ستواصل دعم أوكرانيا ويمكن لكييف الاعتماد على أوروبا" لافتا إلى أن فرنسا "تقدمت كثيرا بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا" وأضاف أن "الكرة الآن في ملعب موسكو لإنهاء الحرب" معتبرا أن "روسيا توحي بأنها تسير باتجاه الحرب وليس باتجاه السلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو لـ"سكاي نيوز عربية": سندعم الجيش اللبناني مع الولايات المتحدة والسعودية لتسهيل عملية نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش في باريس وتباين فرنسي –إيراني حاد بشأن سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: زيارة البابا تاريخية ولا يمكن نزع سلاح "حزب الله" بالقوة
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: الجيش يواجه صعوبات كبيرة في نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

سكاي نيوز

الفرنسية

أن فرنسا

حزب الله

أوكرانيا

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-19
Lebanon24
12:42 | 2025-12-19
Lebanon24
12:39 | 2025-12-19
Lebanon24
12:20 | 2025-12-19
Lebanon24
12:11 | 2025-12-19
Lebanon24
12:11 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24