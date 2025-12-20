بعد الاخبار عن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان.. التفتيش المركزي يتحرك

على خلفية تداول أخبارًا عن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأبقار في ، وبعد أن تبيّن لمفتشي التفتيش المركزي صحة بعض المعطيات المتداولة، أصدر المركزي القاضي تكليفًا خاصًا إلى المفتشيتين العامتين الصحية والاجتماعية والزراعية والإدارية.

ويهدف هذا التكليف إلى تحديد أسباب انتشار المرض، والكشف عن مصدره، والتحقق من كيفية وصوله إلى الأراضي ، إضافة إلى التحقيق في احتمال وجود مسؤوليات ناجمة عن تسهيل أو تقاعس أو إهمال من قبل بعض الموظفين العموميين.

وقد باشرت المفتشيتان المعنيتان التحقيق فورًا، على أن يتم إطلاع الرأي العام على النتائج والحقائق المؤكدة فور التثبت منها واستكمال الإجراءات اللازمة.

ويؤكد التفتيش المركزي في هذا السياق أنه يولي سلامة الغذاء وصحة المواطنين أهمية قصوى، مشددًا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لكشف أي ثغرات قد تطال هذا القطاع ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظًا على الصحة العامة والمصلحة الوطنية.

