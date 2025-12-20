برو: ازدياد وتيرة التصعيد في لبنان سببه مجموعة من الدوافع

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، أنّ ازدياد وتيرة التصعيد في حاليًا، سببه مجموعة من الدوافع.



وأوضح أنّ "الدافع الأوّل هو الرغبة التوسعية والثاني هو تقاطع الرغبة عند مع بعض والدولية للانتهاء من “ ".





وقال برو: "البعض يريد إنهاء "حزب الله"، والبعض الآخر يريد إضعافه، وآخرون يريدون الانتقام، وبالتالي هناك عاملان لا بد من وضعهما على الطاولة في الوقت، الذي نناقش فيه أمور الحرب".



ولفت إلى وجود دافع ثالث رأى أنّه يتمثل في رغبة البعض في أن يضعف "حزب الله" لتُعزز نفوذه الداخليّة والمحليّة، وتقوية نفسه في هذه الزواريب الداخلية .





وطالب الدولة "بتحسين الأداء إزاء هذه العوامل التي تتقاطع الرغبة التوسعية الإسرائيلية، والمصالح الدولية والإقليمية التي لها مصلحة في الضغط على "حزب الله"، وبعض النفوس في الداخل".

