الراعي التقى ميقاتي في دار الفتوى: طرابلس مدينة السلام تبقى كما كانت دائمًا

زار البطريرك الماروني دار الفتوى في مدينة اليوم ، كان في استقباله مفتي طرابلس الشيخ محمد امام ومفتي طرابلس السابق مالك شعار.



وعقد لقاء شارك فيه ووزراء ونواب وامين فتوى طرابلس والشمال الشيخ بلال بارودي وحشد من علماء المحكمة الشرعية في دار الفتوى ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة واعضاء المجلس البلدي وعدد من اعضاء المجلس الشرعي.



واكد المجتمعون خلال اللقاء"ان طرابلس مدينة السلام تبقى كذلك كما كانت دائما".



قال البطريرك الراعي: "أنا سعيد جداً بوجودي في هذه المدينة لان أهلها لديهم عاطفة كبيرة لوطنهم ونعتبر انفسنا في منزلنا وبين اهلنا وناسنا".



وأشار المفتي امام الى ان "اجماعا يواكب استقبال البطريرك الراعي في مدينة طرابلس والبطريرك الراعي دائما يعبر من اعماقه عن وجدان اللبنانيين وعن التوجه الوطني العميق"، واصفا زيارته لطرابلس "بالمميزة"، مشيرا الى ان "الكثيرين وصفوها بالتاريخية".





























































































































































































