الراعي التقى ميقاتي في دار الفتوى: طرابلس مدينة السلام تبقى كما كانت دائمًا

Lebanon 24
20-12-2025 | 08:22
زار  البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دار الفتوى في مدينة طرابلس اليوم ، كان في استقباله مفتي طرابلس الشمال الشيخ محمد امام ومفتي طرابلس السابق مالك شعار.
 
وعقد لقاء  شارك فيه الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء ونواب وامين فتوى طرابلس والشمال الشيخ بلال بارودي وحشد من علماء المحكمة الشرعية في دار الفتوى ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة واعضاء المجلس البلدي وعدد من اعضاء المجلس الشرعي.

واكد المجتمعون  خلال اللقاء"ان طرابلس مدينة السلام تبقى كذلك كما كانت دائما".

من جهته قال  البطريرك الراعي: "أنا سعيد جداً بوجودي في هذه المدينة لان أهلها لديهم عاطفة كبيرة لوطنهم  ونعتبر انفسنا في منزلنا وبين اهلنا وناسنا".

وأشار  المفتي امام الى ان "اجماعا يواكب استقبال البطريرك الراعي في مدينة طرابلس والبطريرك الراعي دائما يعبر من اعماقه عن وجدان اللبنانيين وعن التوجه الوطني العميق"، واصفا زيارته لطرابلس "بالمميزة"، مشيرا الى ان "الكثيرين وصفوها بالتاريخية".




























































 












 

















جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24