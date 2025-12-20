مهرجان جبل عامل الأول للشتول ينطلق بدعم وزيرة البيئة لتعزيز صمود القطاع الزراعي

نظّمت جمعية "الشجرة " بالتعاون مع وبلديات جبشيت، عبا، الدوير، عربصاليم، وبالتنسيق مع الجمعية التعاونية لإنتاج الشتول وتسويقها في محافظتي الجنوب والنبطية، اطلاق فعاليات مهرجان الاول للشتول 2025، برعاية وزيرة البيئة الدكتورة ، و الذي أُقيم في النادي لبلدة جبشيت ، وحضره النائب وشخصيات وفاعليات بلدية واختيارية ومزارعون، وتخلله عرض فيلم وثائقي تناول الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في عدد من البلدات الجنوبية.



وخلال جولتها على عدد من المشاتل المتضرّرة، أكدت الوقوف إلى جانب المزارعين ودعمهم، مشددة على انه "مهما فعل العدو لن يتمكن من كسر ارادة هذا الشعب".



ويأتي إطلاق مهرجان شتول جبل عامل الأوّل دعمًا لصمود القطاع الزراعي، وتعزيزًا للإنتاج المحلي، وتجديدًا للعهد مع الأرض التي تبقى عنوان الثبات والحياة في الجنوب.

