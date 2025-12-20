تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مهرجان جبل عامل الأول للشتول ينطلق بدعم وزيرة البيئة لتعزيز صمود القطاع الزراعي
Lebanon 24
20-12-2025
|
08:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت جمعية "الشجرة
الطيبة
" بالتعاون مع
وزارة الزراعة
وبلديات جبشيت، عبا، الدوير، عربصاليم، وبالتنسيق مع الجمعية التعاونية لإنتاج الشتول وتسويقها في محافظتي الجنوب والنبطية، اطلاق فعاليات مهرجان
جبل عامل
الاول للشتول 2025، برعاية وزيرة البيئة الدكتورة
تمارا الزين
، و الذي أُقيم في النادي
الحسيني
لبلدة جبشيت
قضاء النبطية
، وحضره النائب
هاني قبيسي
وشخصيات وفاعليات بلدية واختيارية ومزارعون، وتخلله عرض فيلم وثائقي تناول الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في عدد من البلدات الجنوبية.
وخلال جولتها على عدد من المشاتل المتضرّرة، أكدت
الوزيرة
الزين
الوقوف إلى جانب المزارعين ودعمهم، مشددة على انه "مهما فعل العدو لن يتمكن من كسر ارادة هذا الشعب".
ويأتي إطلاق مهرجان شتول جبل عامل الأوّل دعمًا لصمود القطاع الزراعي، وتعزيزًا للإنتاج المحلي، وتجديدًا للعهد مع الأرض التي تبقى عنوان الثبات والحياة في الجنوب.
