تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مهرجان جبل عامل الأول للشتول ينطلق بدعم وزيرة البيئة لتعزيز صمود القطاع الزراعي

Lebanon 24
20-12-2025 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1457819-639018424158188286.png
Doc-P-1457819-639018424158188286.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت جمعية "الشجرة الطيبة" بالتعاون مع وزارة الزراعة وبلديات جبشيت، عبا، الدوير، عربصاليم، وبالتنسيق مع الجمعية التعاونية لإنتاج الشتول وتسويقها في محافظتي الجنوب والنبطية، اطلاق فعاليات مهرجان جبل عامل الاول للشتول 2025، برعاية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، و الذي أُقيم في النادي الحسيني لبلدة جبشيت قضاء النبطية، وحضره النائب هاني قبيسي وشخصيات وفاعليات بلدية واختيارية ومزارعون، وتخلله عرض فيلم وثائقي تناول الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في عدد من البلدات الجنوبية.

وخلال جولتها على عدد من المشاتل المتضرّرة، أكدت الوزيرة الزين الوقوف إلى جانب المزارعين ودعمهم، مشددة على انه "مهما فعل العدو لن يتمكن من كسر ارادة هذا الشعب".

 ويأتي إطلاق مهرجان شتول جبل عامل الأوّل دعمًا لصمود القطاع الزراعي، وتعزيزًا للإنتاج المحلي، وتجديدًا للعهد مع الأرض التي تبقى عنوان الثبات والحياة في الجنوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مذكرة تفاهم بين زغرتا–إهدن وRentokil لتعزيز الغطاء الأخضر ودعم البيئة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الزراعي الأعلى
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مهرجان "بيروت ترنم" ينطلق اليوم: هوية ثقافية متجدّدة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: نعمل لتأسيس جبهة وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الزراعة

نادي الحسيني

قضاء النبطية

تمارا الزين

هاني قبيسي

جبل عامل

الحسيني

النبطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:16 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2025-12-20
Lebanon24
08:48 | 2025-12-20
Lebanon24
08:37 | 2025-12-20
Lebanon24
08:22 | 2025-12-20
Lebanon24
08:16 | 2025-12-20
Lebanon24
08:11 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24