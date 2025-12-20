اجتماع اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L) في بيروت

عقدت اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L) ، اجتماعها الخامس في يومي 16 و17 كانون الأول 2025، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة التوجيهية، بهدف تجديد التزامها بدعم القوات المسلحة .



شارك في الاجتماع الدوري، الذي يُعقد كل ثلاثة أشهر، عشرون وفدًا من الدول الأعضاء والمنتسِبة والمراقِبة، وهي: ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، الأميركية، ، كندا، قبرص، الدنمارك، مصر، اليونان، اليابان، هولندا، كوريا الجنوبية، تركيا، مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في (UNSCOL)، قوة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، قطر، والمملكة العربية . وأسفر الاجتماع عن تأكيدٍ واضحٍ وقوي على استمرار الدعم للقوات المسلحة اللبنانية المكلّفة بمهمة دقيقة وصعبة تتمثل في حفظ أمن البلاد. في حين أعربت دول أخرى عن اهتمامها بالانضمام إلى اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L).





تتمثل المهمة الأساسية للجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L) في تنسيق وتنظيم المساعدات الأمنية المقدّمة إلى القوات المسلحة اللبنانية وتفادي أي تداخل أو تضارب بينها، وذلك من خلال الاستفادة من نقاط القوة النسبية لكل دولة شريكة. وتهدف اللجنة إلى تمكين القوات المسلحة اللبنانية من تطوير وتنفيذ قدراتها لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني 2024، وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 (2006) ورقم 2790 (2025)، بما يسهم في تعزيز وحدة لبنان واستقراره وسيادته.





وتؤكد اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L) التزامها الكامل والمستمر بشراكتها مع القوات المسلحة اللبنانية، لما تتمتع به من قوة ومهنية وكفاءة عالية.

