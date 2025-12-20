تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اجتماع اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L) في بيروت

Lebanon 24
20-12-2025 | 10:29
 عقدت اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L) ، اجتماعها الخامس في بيروت يومي 16 و17 كانون الأول 2025، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة التوجيهية، بهدف تجديد التزامها بدعم القوات المسلحة اللبنانية.

شارك في الاجتماع الدوري، الذي يُعقد كل ثلاثة أشهر، عشرون وفدًا من الدول الأعضاء والمنتسِبة والمراقِبة، وهي: ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، كندا، قبرص، الدنمارك، مصر، اليونان، اليابان، هولندا، كوريا الجنوبية، تركيا، مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، قطر، والمملكة العربية السعودية. وأسفر الاجتماع عن تأكيدٍ واضحٍ وقوي على استمرار الدعم للقوات المسلحة اللبنانية المكلّفة بمهمة دقيقة وصعبة تتمثل في حفظ أمن البلاد. في حين أعربت دول أخرى عن اهتمامها بالانضمام إلى اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L).


تتمثل المهمة الأساسية للجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L) في تنسيق وتنظيم المساعدات الأمنية المقدّمة إلى القوات المسلحة اللبنانية وتفادي أي تداخل أو تضارب بينها، وذلك من خلال الاستفادة من نقاط القوة النسبية لكل دولة شريكة. وتهدف اللجنة إلى تمكين القوات المسلحة اللبنانية من تطوير وتنفيذ قدراتها لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني 2024، وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 (2006) ورقم 2790 (2025)، بما يسهم في تعزيز وحدة لبنان واستقراره وسيادته.


وتؤكد اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L) التزامها الكامل والمستمر بشراكتها مع القوات المسلحة اللبنانية، لما تتمتع به من قوة ومهنية وكفاءة عالية.
