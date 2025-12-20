امرأة غادرت منزلها في الحدث ولم تعد… هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة: ماري بولس مبارك نهره (مواليد عام 1942، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 19-12-2025 منزلها في الحدث، ولم تعد حتّى تاريخه. علمًا أنّها مصابة بمرض ألزهايمر. لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الحدث في وحدة على رقم الهاتف 466553- 05 للإدلاء بما لديهم من معلومات".