شري: حزب الله متعاون بالكامل مع الجيش ولبنان يحتاج لحوار داخلي موحّد

أكد النائب أمين شري أنه لا يوجد تأكيد رسمي لزيارة مسؤول العلاقات الخارجية في عمار الموسوي إلى ، مشيراً إلى أنه يُنتظر صدور بيان رسمي من أو عن العلاقات العامة للحزب، موضحاً أن مبادرة لحزب الله الشيخ نعيم تجاه السعودية لم تتلقَ أي رد حتى الآن.



وفي حديثه لبرنامج "لقاء الأحد" عبر صوت كل ، شدد شري على أن موقف الحزب ثابت في عدم التفاوض مع ، معتبراً أن أي مفاوضات معها تعني تقديم مزيد من التنازلات، فيما لبنان لن يتمكن من انتزاع أي تنازل، مستشهداً بعدم تقديم أي موفد أميركي تنازلات إسرائيلية. وأكد أن المطلوب اليوم هو حوار لبناني داخلي لتحديد موقف موحد يركز على حماية السيادة الوطنية عبر تحرير الأرض والأسرى ووقف الاعتداءات .



وأشار شري إلى أن حزب الله دعا سابقاً إلى حوار وطني لتحديد استراتيجية دفاعية، لكنه لم يلقَ تجاوباً، مؤكداً أن الحزب لا يزال منفتحاً على أي تفاهم مع الأطراف والمكونات ، مع التأكيد على أن تنفيذ قرار 1701 من مسؤولية الدولة وأن الحزب ملتزم بأن تتحمل الدولة كامل مسؤولياتها في الحماية والرعاية.



أما عن انخراط لبنان في اتفاقيات أبراهام، فقال شري إن القرار يعود للشعب اللبناني، محذراً من أي خطوات باتجاه إسرائيل لأنها تهدد الكيان اللبناني، معتبراً أن الدور الأميركي يخدم استراتيجية إسرائيل الكبرى في المنطقة، خصوصاً في لبنان وسوريا.



وفيما يخص التعاون الأمني، أكد شري التنسيق الكامل مع في خطة الانتشار جنوب الليطاني، لكنه شكك في جدية الدعم الدولي للجيش، مشيراً إلى تأجيل مؤتمر إلى شباط، وكاشفاً أن السفيرة الأميركية السابقة صرّحت بأن أي سلاح لحزب الله يجب تدميره بعد نزعه أو بيعه للخارج.



وبالنسبة لملف إعادة الإعمار، أفاد شري بأن حزب الله أجرى مسحاً شاملاً للأراضي اللبنانية، وتبيّن أن كلفة إعادة الإعمار لن تتجاوز 4 مليارات دولار، بغض النظر عن المؤسسات التجارية.



وفي الشأن الانتخابي، أكد شري استعداد حزب الله للاستحقاق المقبل، مشدداً على ضرورة أن يُجرى في موعده المحدد في الثالث من أيار، موضحاً أن وزيري الخارجية والداخلية لم يقدما أي توضيحات حول المعوقات المتعلقة بانتخاب الدائرة 16.

