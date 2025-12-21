تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئيس عون والسيّدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس حفل توزيع هدايا العيد وراس السنة
Lebanon 24
21-12-2025
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحول ملعب كرة السلة المقفل في لواء الحرس
الجمهوري
في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الى ساحة فرح وسعادة وبهجة نشرها اكثر من 500 طفل وطفلة من أولاد العاملين في
المديرية العامة
لرئاسة الجمهورية ولواء الحرس الجمهوري، التفوا حول رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون لمناسبة حفل توزيع الهدايا على الأولاد بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وكان الحفل بدأ صباحا مع وصول الاولاد على دفعات في
القصر الجمهوري
، حيث توجهوا جماعات الى الملعب المقفل الذي ازدان بالزينة الميلادية، وتوزعوا في ارجاء الملعب وما ان وصل
الرئيس عون
والسيدة الأولى حتى تعالى الهتاف والتصفيق وتحلق الأطفال حولهما في لحظات عاطفية لافتة، انتقل الجميع بعدها الى قرب المسرح الذي اعد للمناسبة وحضروا عرضا غنائيا قدمته الفنانة غنوة وفرقتها لقرابة الساعة شاركوها الاولاد أداء وانشادا ورقصا.
وفي ختام
العرض
المسرحي تمنى الرئيس عون والسيدة الأولى للاولاد وذويهم الذين رافقوهم اعيادا مجيدة ودوام النجاح والتقطت الصور التذكارية قبل تسليم الاولاد هداياهم من "بابا نويل" ثم شاركوا في كوكتيل للمناسبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون والسيدة الاولى شاركا في افتتاح تساعية الميلاد في كنيسة سيدة الزروع
Lebanon 24
الرئيس عون والسيدة الاولى شاركا في افتتاح تساعية الميلاد في كنيسة سيدة الزروع
21/12/2025 21:17:45
21/12/2025 21:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
Lebanon 24
اليكم عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
21/12/2025 21:17:45
21/12/2025 21:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بالإقفال في عيديّ الميلاد ورأس السنة
Lebanon 24
مذكرة بالإقفال في عيديّ الميلاد ورأس السنة
21/12/2025 21:17:45
21/12/2025 21:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأشقر يطالب بتأمين ظروف مناسبة لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة في لبنان
Lebanon 24
الأشقر يطالب بتأمين ظروف مناسبة لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة في لبنان
21/12/2025 21:17:45
21/12/2025 21:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أفراح ومناسبات
العماد جوزاف عون
المديرية العامة
القصر الجمهوري
الرئيس عون
قصر بعبدا
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. دوي انفجارات عند أطراف بلدة مارون الراس
Lebanon 24
بالفيديو.. دوي انفجارات عند أطراف بلدة مارون الراس
14:11 | 2025-12-21
21/12/2025 02:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بين فرحة العيد والواقع المادي.. الأسعار تخطف بهجة الأطفال
Lebanon 24
بين فرحة العيد والواقع المادي.. الأسعار تخطف بهجة الأطفال
13:38 | 2025-12-21
21/12/2025 01:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:30 | 2025-12-21
21/12/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط مخالفات خطيرة.. زعتر بنشارة الخشب!
Lebanon 24
ضبط مخالفات خطيرة.. زعتر بنشارة الخشب!
13:15 | 2025-12-21
21/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
Lebanon 24
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
12:56 | 2025-12-21
21/12/2025 12:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
14:39 | 2025-12-20
20/12/2025 02:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:11 | 2025-12-21
بالفيديو.. دوي انفجارات عند أطراف بلدة مارون الراس
13:38 | 2025-12-21
بين فرحة العيد والواقع المادي.. الأسعار تخطف بهجة الأطفال
13:30 | 2025-12-21
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:15 | 2025-12-21
ضبط مخالفات خطيرة.. زعتر بنشارة الخشب!
12:56 | 2025-12-21
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
12:40 | 2025-12-21
جمعية المصارف وُعِدت فأجلت
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 21:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 21:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 21:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24