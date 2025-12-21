تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"بيروت ماراتون" نظمت سباق الميلاد 5 كليومترات ركضا

Lebanon 24
21-12-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1458166-639019310778394105.png
Doc-P-1458166-639019310778394105.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت جمعية "بيروت ماراتون" سباق الميلاد لاختراق الضاحية في الواجهة البحرية للعاصمة، بمشاركة عداءات وعدائين من مختلف الأعمار والجنسيات.

بلغت المسافه 5 كيلومترات، وحدّدت نقطتي الانطلاق والوصول في جادة اللواء الشهيد وسام الحسن في منطقة واجهة بيروت البحرية التي إزدانت بأعلام لبنان وجمعية "بيروت ماراتون".

وحضرته وواكبت وقائعه وأحداثه الإحتفالية رئيسة الجمعية مي الخليل محاطة بأعضاء الهيئة الإدارية نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين وأمين الصندوق غسان حجار وفيصل الخليل والمدير التنفيذي سامر مكارم ومدير السباقات إعرابي نائل ومديرة العمليات فرنسواز نعمة.

وألقت الخليل كلمة توجهت فيها بالتهنئة بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة لعائلة أندية الركض في لبنان وللعدائين والعداءات الذين يمثلون حجر الأساس في إستنهاض واقع اللعبة. ونوّهت بالإقبال غير المسبوق للمشاركة في السباق، وكشفت أن روزنامة 2026 زاخرة بالنشاطات في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية. ثم أعطت شارة الإنطلاق للمشاركين والمشاركات الذين ركضوا بأجواء من الفرح والسلام مسافة السباق في ظلّ أغاني ميلادية وموسيقى حماسية من مكبرات الصوت. وشارك في هذه الأجواء بابا نويل السباق وفرق راقصة واكبتهم بالتعليق آنا ماريا الخوري مديرة التوعية لدى الجمعية.

وتولّت وحدة من الجيش اللبناني أمن السباق، كما قدّمت جمعية V Square عبر شاباتها وشبابها المهام اللوجستية التطوعيّة وقد تم تكريم الجمعية حيث تسلمت المسؤولة كارينا النقاش درعاً تقديرية من الخليل وأخذت الصور التذكارية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جمعية "بيروت ماراتون" تؤكد إقامة سباق الميلاد رغم قرار الاتحاد
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيروت ماراتون" تواصل التحضيرات اللوجستية لسباق السيدات في جونية الأحد
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون "سباق السيّدات" في جونيه
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بحث مشاريع مشتركة بين "بيروت ماراتون" والاتحاد العربي للدراجات
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

أفراح ومناسبات

الجيش اللبناني

نائب الرئيس

اللبنانية

الخليل

النقاش

بيروت

خوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2025-12-21
Lebanon24
14:11 | 2025-12-21
Lebanon24
13:38 | 2025-12-21
Lebanon24
13:30 | 2025-12-21
Lebanon24
13:15 | 2025-12-21
Lebanon24
12:56 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24