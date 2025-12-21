الحكومة تعد اللبنانيين: "حلاقة عالناشف"

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
21-12-2025 | 15:27
في خضم ردود الفعل المنتقدة والمفنّدة  لـ"مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع" الذي اعدته الحكومة ، علق احد الظرفاء بالقول"عندما استهل رئيس الحكومة نواف سلام كلامه بالقول "تعلمون ان حكومتنا تعهدت في بيانها الوزاري بانصاف المودعين"استبشرنا خيرا. لكن بعد التدقيق تبين انه عبارة عن"حلاقة عالناشف"Hair cut لثمانين في المئة من اموال المودعين. 
وقال: اذا كانت استعادة الحقوق، بمفهوم سلام، تتم على هذا النحو، فبئس الكلام الفارغ"
المصدر: خاص "لبنان 24"
