تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التباينات تزداد.. هل بدأ السياديّون بـ"الإنقلاب" على العهد؟

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
22-12-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1458407-639019968834263884.webp
Doc-P-1458407-639019968834263884.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُسجّل الكتل "السياديّة" أكثر من ملاحظة على الطريقة التي يتعامل بها رئيسا الجمهوريّة العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام، مع أبرز الملفات، ومنها سلاح "حزب الله" واقتراع المغتربين لجميع النواب الـ128، ما دفع رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع إلى توجيه إتّهامات بتواطؤ الرؤساء الثلاثة مع بعضهم، جراء تأمين النصاب وانعقاد آخر جلسة تشريعيّة يوم الخميس الماضي، من دون التطرّق إلى قانون الإنتخاب.
 
وتتّهم أوساط سياسيّة "القوّات" وحلفاءها بـ"الإنقلاب" على العهد، عبر مُحاولة تعطيل العمل التشريعيّ، وتأجيل الإنتخابات بسبب التمسّك بحقّ المغتربين في التصويت لجميع ممثليهم في البرلمان، الأمر الذي سينعكس سلبيّاً على صورة الرئيسين عون وسلام أمام الخارج، بعد تعهدهما بإجراء كافة الإستحقاقات الدستوريّة في مواعيدها.
 
في المقابل، تُؤكّد مصادر "سياديّة"، أنّه رغم بعد التباينات مع سياسة الرئيسين عون وسلام، "ليس هناك من إنقلاب على العهد كما يتمّ الترويج من قبل البعض"، وتُشدّد على أنّ "المشكلة الحقيقيّة هي في طريقة التعاطي مع موضوع الإغتراب، وإمكانيّة تطيير حقّ المنتشرين في مُمارسة دورهم عبر إختيار ممثليهم".
 
وفي ما يتعلّق بحصر السلاح، تُوضح المصادر "السياديّة" أنّ "هناك بعض البطء في نزع عتاد "حزب الله"، وما جرى في المخيّمات الفلسطينيّة لم يكن جاداً، بينما تُهدّد إسرائيل باستئناف حربها على لبنان في بداية العام، بسبب عدم إلتزام السلطة السياسيّة بتطبيق إتّفاق وقف إطلاق النار، وهنا الحديث بالطبع عن المُماطلة في سحب الأسلحة الثقيلة من كافة الفصائل المسلّحة وعلى رأسها "الحزب"، الذي لا يزال يُخاطر بأخذ البلاد إلى مُواجهة جديدة مع الإسرائيليين والأميركيين، بسبب تمسّكه بسلاحه".
 
وتُطالب المصادر "بالتعامل مع حصرية السلاح بشكلٍ واضحٍ وسريع، فالوقت يضيق، بينما المنطقة ذاهبة إلى تطبيعٍ وسلام مع إسرائيل، ولا يُمكن أنّ يبقى لبنان في "محور المُمانعة"، لأنّ هذا الأمر لم يجلب إلّا الحروب والدمار على اللبنانيين".
 
وفي هذا السياق أيضاً، يقول مراقبون إنّ "القوّات" وحلفاءها "السياديين" ساهموا بشكلٍ كبير في انتخاب عون وفي تسمية سلام، ولا مصلحة لهم في مُعارضتهما، وتُعتبر مواقفهم تجاه العهد بمثابة دعوة إلى تصحيح سياسة رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة، وخصوصاً في ما يتعلّق بقانون الإنتخاب والإسراع في نزع سلاح "حزب الله".
 
ويُضيف المراقبون أنّ "إنقلاب "القوى السياديّة" على العهد، سيُشكّل خسارة سياسيّة لها مع اقتراب الإنتخابات النيابيّة، وما تقوم به بشأن القانون الإنتخابيّ يُوضع في خانة الشعبويّة من أجل الحصول على أكبر عددٍ من أصوات المنتشرين، كما حدث في العام 2022". ويلفت المراقبون إلى أنّ "الرئيس عون أكّد أنّ حقّ المغتربين مُقدّس، وأرسل إلى مجلس النواب مشروع قانون الحكومة".
 
أمّا عن موضوع نزع السلاح، فتُشير مصادر عسكريّة إلى أنّ "الجيش يقوم بدوره بالتنسيق مع لجنة "الميكانيزم"، ويعمل بهدوء لمراعاة الظروف السياسيّة التي تمرّ بها البلاد، من أجل تلافي الدخول في صراعٍ مع الشارع الشيعيّ، بينما يتولّى الرئيس عون الحوار مع "حزب الله" في ملف حصر السلاح، ويقود جهوداً دبلوماسيّة لإبعاد الحرب عن لبنان، والحصول على مساعدات للمؤسسة العسكريّة، من أجل إكمال خطّة حصر السلاح".
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تجنبا لاغضاب الرأي العام وبري...هذا ما خطط له "السياديّون"
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"العهد" يُلحق "بشباب الساحل" خسارته الثالثة هذا الموسم
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير داخلية بنين يعلن إحباط محاولة الانقلاب ضد الرئيس "تالون"
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة "إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الرئيس عون

الإسرائيلي

على الطريق

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

رئيس حزب

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:03 | 2025-12-22
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22
Lebanon24
11:55 | 2025-12-22
Lebanon24
11:49 | 2025-12-22
Lebanon24
11:47 | 2025-12-22
Lebanon24
11:38 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24