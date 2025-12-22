الجميّل بعد لقائه السفير ميشال عيسى: المرحلة المقبلة امتحان لحزب الله

اعتبر رئيس النائب سامي الجميّل أنّ المرحلة المقبلة تشكّل امتحانًا حاسمًا للدولة وحزب الله، مشددًا على أنّ استكمال انتشار الجيش وبسط سلطة كامل الأراضي هو المعيار الفعلي لتجنيب حربًا جديدة وإطلاق مسار الاستقرار.

وتحدث الجميّل بعد لقائه السفير في لبنان ميشال عيسى في بيت المركزي في الصيفي وجرى عرض للمستجدات اللبنانية والإقليمية.



وحضر اللقاء النائبين إلياس حنكش، نديم الجميّل ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله والملحقة السياسية كاريل توما والمستشارة السياسية آني ايكميجي.

واستهل كلمته بتهنئة السفير الأميركي الجديد ميشال تعيينه، ومتمنيًا له التوفيق في "مهمته المصيرية في وقت مصيري"، معتبرًا أن وجوده في لبنان يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب "دورًا تاريخيًا".





وقال الجميّل: "كنا مرتاحين جدًا لشخصيته وقدرته على فهم كل جوانب الأزمة، وأملنا كبير بأن يلعب دورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى أن اللقاء تناول مجمل التطورات الراهنة، ومشددًا على أن "الأولوية المطلقة هي تجنيب لبنان حربًا جديدة".





وأكد أن "الطريقة الوحيدة لحماية لبنان ومنع تكرار المآسي هي بسط سلطة على كامل الأراضي اللبنانية"، مضيفًا: "كل منطقة يتواجد فيها الجيش تكون محمية، وكل منطقة خارجة عن سلطة الدولة وسيادتها تكون عرضة للخطر، خصوصًا في الجنوب".

وأشار الجميّل إلى ضرورة انتقال الجيش اللبناني فور انتهاء المهلة المحددة في خطته إلى منطقة شمال الليطاني، موضحًا أن "منطقة جنوب الليطاني باتت خالية من أي سلاح، وهذا أمر يجب أن يُعلن رسميًا في وقت قريب، كي يشعر أهل الجنوب بالأمان ويتوقف تعرضهم للقصف والأذى".





واعتبر أن المرحلة المقبلة تشكّل "امتحانًا مزدوجًا"، موضحًا: "الامتحان الأول هو لحزب الله، لأنه يتحمّل مسؤولية التأخير في انتقال لبنان إلى مرحلة جديدة، ويعرقل عمل الجيش، كما يتحمّل مسؤولية تعطيل الدعم الدولي وإعادة الإعمار". وأضاف: "الامتحان الثاني هو للدولة اللبنانية، التي عليها أن تُثبت جديتها عبر تمكين الجيش من استكمال مهمته شمال الليطاني، وصولًا إلى بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".





وختم الجميّل متمنيًا عامًا جديدًا يحمل الاستقرار والسلام الداخلي، وقال: "نأمل أن تكون سنة 2026 سنة طمأنينة وفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان، مليئة بالأمل والنهضة الاقتصادية التي تعيد شبابنا من الاغتراب"، داعيًا الله أن "يحمي لبنان وكل اللبنانيين".