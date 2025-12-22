حيدر ترأس إجتماع لجنة المؤشر

ترأس وزير العمل ، في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الشهري للجنة المؤشر، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس بشارة ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار شماس، غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، زياد بكداش عن جمعية الصناعيين، شربل شدراوي ممثلا وزارة المال، المدير العام لادارة الاحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، وعن المديرة العامة بالإنابة مارلين عطالله ، مقرر اللجنة حسن حطيط ، وزهير .



وبحسب بيان، يأتي هذا الاجتماع في اطار الاجتماعات الشهرية التي تعقدها اللجنة لمتابعة مؤشر غلاء المعيشة، والبحث في السبل الآيلة الى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، كما تم البحث في وضع الحد الأدنى للأجور، والمساعدات المدرسية . كما أشادت اللجنة بخطوة الضمان الاجتماعي بزيادة التعويضات العائلية بما يساعد العمال في هذه المرحلة الصعبة.



ثم اجتمع حيدر مع شقير، وكركي وجرى البحث في تعويضات نهاية الخدمة وسبل حلها، كما اجتمع مع نقابة مستخدمي برئاسة حسن حوماني، في حضور الاسمر وجرى عرض قضايا متعلقة بمستخدمي الضمان.



من جهة ثانية، استقبل وزير العمل السيدة كرستين – ماريا شابيرا كبير أخصائيي معايير العمل الدولية وقانون العمل، وتم البحث في بعض المشاريع المشتركة ، اضافة الى قانون العمل الذي يرأس الوزير حيدر اجتماعات متتالية مع الجهات المعنية لوضع التعديلات النهائية عليه.



كما التقى وفدا من نقابة اصحاب شاحنات التفريغ في مرفأ بيروت.

