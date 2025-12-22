تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حيدر ترأس إجتماع لجنة المؤشر

Lebanon 24
22-12-2025 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1458484-639020062414253138.png
Doc-P-1458484-639020062414253138.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر ، في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الشهري للجنة المؤشر، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، زياد بكداش عن جمعية الصناعيين، شربل شدراوي ممثلا وزارة المال، المدير العام لادارة الاحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، وعن وزارة العمل المديرة العامة بالإنابة مارلين عطالله ، مقرر اللجنة حسن حطيط ، وزهير فياض

وبحسب بيان، يأتي هذا الاجتماع في اطار الاجتماعات الشهرية التي تعقدها اللجنة لمتابعة مؤشر غلاء المعيشة، والبحث في السبل الآيلة الى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، كما تم البحث في وضع الحد الأدنى للأجور، والمساعدات المدرسية . كما أشادت اللجنة بخطوة الضمان الاجتماعي بزيادة التعويضات العائلية بما يساعد العمال في هذه المرحلة الصعبة.

 ثم اجتمع حيدر مع شقير، وكركي وجرى البحث في تعويضات نهاية الخدمة وسبل حلها، كما اجتمع مع نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة حسن حوماني، في حضور الاسمر وجرى عرض قضايا متعلقة بمستخدمي الضمان.

من جهة ثانية، استقبل وزير العمل السيدة كرستين – ماريا شابيرا كبير أخصائيي معايير العمل الدولية وقانون العمل، وتم البحث في بعض المشاريع المشتركة ، اضافة الى قانون العمل الذي يرأس الوزير حيدر اجتماعات متتالية مع الجهات المعنية لوضع التعديلات النهائية عليه.

كما التقى وفدا من نقابة اصحاب شاحنات التفريغ في مرفأ بيروت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حيدر ترأس اجتماع لجنة الإشراف على نظام التقاعد والتقى وزيرة "الشؤون"
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي وترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب: سنرفع الاقتراحات لمجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية خلال الأعياد
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الاتحاد العمالي العام

المدير العام

رئيس الاتحاد

الدكتور محمد

وزارة العمل

نائب رئيس

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2025-12-22
Lebanon24
12:03 | 2025-12-22
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22
Lebanon24
11:55 | 2025-12-22
Lebanon24
11:49 | 2025-12-22
Lebanon24
11:47 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24