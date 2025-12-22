من دافع عن قانون "الفجوة المالية" ومن اعترض عليه خلال جلسة اليوم؟

أفادت معلومات " " عن أن وزراء "القوات" طالبوا بإدخال المساءلة الشاملة والمحاسبة كبند أساسي في قانون المالية وإلا لن يصوّتوا لصالحه فأجاب رئيس الحكومة "عندما نصل الى المادة الخاصة بهذا الموضوع نضيف هذه الملاحظة".

ولفتت إلى أنّ وزراء "القوات" اعترضوا على المبادئ العامة التي عليها قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع واعتبروه أنه لن يعيد الودائع ولن يؤمّن المحاسبة كما يجب ما يتطلّب مراجعة المبادىء والأرقام قبل البتّ بالنص.



وحسب المعلومات، غالبية المداخلات والملاحظات حول قانون الفجوة المالية كانت لوزراء القوات ووزراء العدل والاتصالات والاعلام وأما أكثر مَن دافع عنه هم وزيري المالي والاقتصاد وحاكم .

وقالت المعلومات أنّ مقاربة حاكم مصرف لم تكن مطابقة لمقاربة فالبساط شدّد على ضرورة رسملة المصارف قبل تنقية الأصول غير المنتظمة فيما رأى سعيد أنّ الأولوية هي لتنقية الأصول وتحديد مَن يحق له الحصول على كامل وديعته ومَن لا قبل الدخول في أي رسملة.