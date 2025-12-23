تقارب فرنسي مع "حزب الله"

تؤكد مصادر مطلعة أن هناك مساع جدية لزيادة مستوى التواصل مع " " من قبل أكثر من جهة دولية، في مرحلة توصف بالحساسة إقليميًا.

وبحسب المعطيات، يبرز الدور الفرنسي بشكل خاص، إذ تعمل بهدوء على إعادة وصل ما انقطع مع "الحزب" منذ اندلاع معركة" طوفان ".

وتهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات تواصل مباشرة تتيح لفرنسا القيام بدور أكثر فاعلية في المفاوضات الجارية والمتصلة بالملفات الأمنية والسياسية في المنطقة.



