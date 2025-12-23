تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
في السراي.. جلسة حكومية برئاسة سلام
Lebanon 24
23-12-2025
|
03:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام جلسة
مجلس الوزراء
في السرايا التي بدأت قرابة العاشرة والربع في حضور
نائب رئيس
الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، السياحة لورا الخازن،
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد، ،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد
الحجار
، العدل عادل نصار، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما يحضر الجلسة حاكم
مصرف لبنان
كريم سعيد والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
