لبنان

في السراي.. جلسة حكومية برئاسة سلام

Lebanon 24
23-12-2025 | 03:26
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام  جلسة مجلس الوزراء في السرايا التي بدأت قرابة العاشرة والربع في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
 
كما يحضر  الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والمدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
مواضيع ذات صلة
وصول وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان برئاسة إدوارد غبريال إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى السراي الحكومي للقاء سلام
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة حكومية ثانية اليوم لبحث "قانون الانتظام المالي والودائع" وسط تباينات حكومية واعتراضات
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء المحادثات اللبنانية - المصرية في السراي الحكومي
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24

