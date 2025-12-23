تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل يُنقذ "قانون الفجوة المالية" الودائع أم يُعيد توزيع الخسائر؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
23-12-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1458825-639020825674584549.jpg
Doc-P-1458825-639020825674584549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع فتح الحكومة، رسميًا في جلسات مجلس الوزراء، ملف "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع" (أو "قانون الفجوة المالية")، يمكن القول إنّ البلاد دخلت، عمليًا، في اختبار "ثقيل" مؤجَّل منذ ستّ سنوات، أي منذ الانهيار الاقتصادي وما ترتّب عليه على مستوى أزمة الودائع غير المسبوقة، وقوامه مدى إمكانية تحويل "الاعتراف بالخسائر" إلى مسار قانوني قابل للتنفيذ، من دون أن يتحوّل القانون نفسه إلى غطاء لقصّ الودائع أو لتصفية المسؤوليات.
 
على الورق، تقول المقاربة الحكومية إنها تريد من خلال مشروع قانون"الفجوة المالية" إنهاء "مرحلة الفوضى" وفتح مسار "استعادة الحقوق" وحماية الاستقرار الاجتماعي، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي، مع حماية الشريحة الأوسع من المودعين عبر حد مضمون يصل إلى 100 ألف دولار خلال أربع سنوات، فيما تُحفظ "القيمة الاسمية" لبقية الودائع بسندات يضمنها مصرف لبنان تستحق بعد 10 و15 و20 سنة.
 
وإذا كانت أهمية هذا القانون تكمن في ما ينطوي عليه من تحوّل في المقاربة من إنكار الخسائر وتركها تتوزّع عشوائيًا، إلى الاعتراف بها وتنظيمها ضمن مسار قانوني قابل للتنفيذ، أقلّه على الورق، فإنّ المفارقة المثيرة للانتباه تمثّلت في ما يمكن وصفه بـ"التقاطع النادر" بين مصالح متناقضة على رفض الصيغة المطروحة، كما لم تتقاطع حتى على عنوان "الإنقاذ" الذي تتفاوت مفاهيمه بين قطاع وآخر، هل اصطدم "قانون الفجوة" باكرًا بالألغام والعراقيل؟
 
المقاربة الحكومية: إطار تشريعي متكامل
 
بحسب ما رشح من النقاشات الوزاريّة حتى الآن، فإنّ المقاربة الحكومية تقوم من حيث المبدأ على "إطار تشريعي متكامل" يسبق ما اعتاده اللبنانيون من تعاميم واستنسابية، ويضع مسارًا يبدأ بالتدقيق والتقييم، من مصرف لبنان إلى المصارف واحدًا واحدًا، عبر مراجعة جودة الأصول وما شابه، قبل الانتقال إلى إعادة التوازن، استكمالاً لما تعهّدت به الحكومة في بيانها الوزاري، وكرّره رئيسها نواف سلام في أكثر من مناسبة.
 
أما في الجوهر، فيبدو أنّ الفكرة السياسية التي تحاول الحكومة تثبيتها بسيطة، وقوامها أنّ "لا خروج من الأزمة من دون تسمية الخسائر وتنظيم توزيعها بدل تركها تُستنزف عشوائيًا وبصمت". وهذا بالتحديد هو ما جعل المشروع يوصف بأنه "تحوّل في المقاربة" من إنكار الخسائر إلى الاعتراف بها ضمن مسار قانوني “قابل للتنفيذ"، علمًا أنّ رئيس الحكومة قال في معرض الدفاع عن المشروع أنّه ليس مثالياً، لكنّه يراعي إمكانات الدولة.
 
أما الوعد الأكثر جاذبية للجمهور، في مشروع القانون الذي حذّر سلام من "خطورة" التأخّر في إقراره، فهو "حماية" ما يقارب 85% من المودعين عبر تمكينهم من قبض حد مضمون يبلغ 100 ألف دولار خلال أربع سنوات، مقابل تحويل ما يتجاوز السقف إلى سندات طويلة الأجل (10 و15 و20 سنة) بضمانة مصرف لبنان، بما يُقدَّم بوصفه حفظًا للقيمة الاسمية. هنا بالذات، تحاول الحكومة أن تربح معركة العنوان: "لا شطب للودائع.. بل جدول زمني لاستعادتها".
 
أين تتبخر الأهداف.. ولماذا تتوسع الاعتراضات؟
 
لعلّ المشكلة الجوهرية التي يصطدم بها هذا الطرح الحكومي تكمن في أن "العدالة" في بلدٍ يفتقد الثقة لا تُقاس بالشعارات، بل بموازين التنفيذ، فما هو "قابل للتنفيذ" نظريًا، قد لا يكون كذلك عمليًا. وهنا تبرز الإشكالية الأولى، وربما الأكبر، وهي التي تتمحور حول سؤال بسيط، هو: "من يدفع؟". فالمشروع، كما تُقرأ خطوطه العامة، يُعيد إنتاج الصراع القديم حول تراتبية الخسائر، لكن هذه المرة تحت سقف قانون، وهو ما دفع المصارف إلى التحذير من تحميلها "ما يفوق القدرة"، على حدّ وصفها.
 
هنا، ثمّة من يشير إلى نقطة إشكاليّة ثانية ترتكز على عامل الوقت، الذي لا يبدو هنا تفصيلًا تقنيًا بل جوهر الخسارة. فحين يُقال للمودع إن جزءًا من أمواله سيُحوَّل إلى سندات تمتد من 10 إلى 20 سنة، فالمعنى العملي لذلك، في اقتصاد هش وعملة فقدت استقرارها مراتٍ كثيرة، أن القيمة الفعلية تتآكل حتى لو بقيت "اسميًا" محفوظة. وهذا تحديدًا ما غذّى اعتراضات مجموعات من المودعين التي تسأل: من يضمن قيمة السندات بعد سنوات؟
 
في السياق أيضًا، تبرز في مشروع القانون مواد أثارت الجدل لكونها ذات "مفعول رجعي"، وهي تتعلّق بضرائب أو اقتطاعات أو تعديلات في القيم الدفترية للمدخرات المحوّلة بعد انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في خريف 2019، وهو ما اعتُبر ثغرة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، يُضاف إليها عامل سياسي بالغ الحساسية وهو اقتراب الاستحقاق الانتخابي الذي يجعل كثيرين يتعاملون مع القانون كقنبلة شعبية، ويزيد احتمالات "المزايدة".
 
لكلّ هذه الأسباب، تبدو "الجبهة الرافضة" لمشروع القانون واسعة، وعمليًا "أوسَع" من تلك المؤيدة لعنوان "الإنقاذ"، وهي تضمّ جمعيات مودعين وجمعية المصارف ونقابات ومجموعات مدنية وكتل سياسية، بعضها يرفض لأنه يريد تحميل الدولة أكثر، وبعضها يرفض لأنه يرى أن النص يشرعن قصّ الودائع، وبعضها يرفض لأنه لا يريد أي مسار يُقفل الباب على لعبة الوقت التي استفاد منها طوال السنوات الماضية.
 
استنادًا إلى كلّ ما تقدّم، قد لا يكون السؤال الأكثر واقعيّة اليوم هو حول ما إذا القانون "مثاليًا" فعلاً، بقدر ما يتركّز حول "الضمانات التي تمنع تحوّله إلى "تشريع للخسارة" في مكان ما. الجواب يتوقف على ما ستفعله الحكومة والبرلمان، فهل سيُعاد بناء النص بندًا بندًا لتثبيت المحاسبة، وحماية المودع فعليًا لا لفظيًا، وتحديد مسؤوليات الدولة والمركزي والمصارف بوضوح، ومنع تحويل "الزمن" إلى أداة قصّ جديدة، أم سنذهب إلى نسخة تُسوِّق "العدالة" وتُنتج، في التطبيق، عدالة مجتزأة تُرضي ميزان القوى لا ميزان الحق؟
بانتظار تبلور الصورة، تبدو البلاد أمام لحظة فاصلة: إمّا قانون يُنهي الفوضى بشروطٍ قابلة للعيش، وإمّا فوضى تستمر لأن الجميع وجد في "الرفض" ملاذًا… بلا بدائل!
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يناقش المادة الثامنة من مشروع قانون الفجوة المالية وهي آلية استرداد الودائع (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"ترميم" الفجوة المالية على حساب الودائع
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يعلن رفضه مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية ويطالب بإنصاف المودعين
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مجلس الوزراء

مصرف لبنان

مجلس شورى

بعد سنوات

البرلمان

العراقي

العراق

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:43 | 2025-12-23
Lebanon24
13:35 | 2025-12-23
Lebanon24
13:32 | 2025-12-23
Lebanon24
13:28 | 2025-12-23
Lebanon24
13:22 | 2025-12-23
Lebanon24
13:15 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24