"اليونيفيل": شراكة قوية تجمعنا مع الجيش

أعلنت "اليونيفيل" في بيان، أنّ "شراكة قوية تجمع بين اليونيفيل والجيش لدعم القرارين 1701 (2006) و2790 (2025)".

وأضافت: "تتركّز جهودنا المشتركة الهدوء على طول الخط الأزرق، وتعزيز السيادة وبسط سلطة ، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار مستدام".