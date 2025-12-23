نجاة عون: أزمة النفايات مشكلة حوكمة لا تقنية ولا مالية

حذرت النائبة من "التداعيات الخطيرة للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون ما يعرف باسترداد الكلفة في قطاع الصلبة"، معتبرة أن "ما جرى يشكل فرض ضرائب جديدة على المواطنين من دون أي مردود بيئي أو خدماتي".



وأكدت أن "المشكلة في قطاع النفايات ليست تقنية ولا مالية، بل هي مشكلة حوكمة بنيوية ناتجة من النظام الزبائني الطائفي الذي حول هذا القطاع، على مدى سنوات، إلى مساحة لتقاسم الريوع بين بقايا منظومة فاسدة، بدل أن يكون خدمة عامة قائمة على التخطيط والمحاسبة"، وقالت: "بعد عقود من الفشل والهدر والنهب، بدل محاسبة المسؤولين وإصلاح القطاع، يتم اليوم تحميل المواطنين كلفة هذا الفشل عبر ضرائب جديدة لا تنتج أي حل فعلي". (الوكالة الوطنية)

