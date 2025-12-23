وزارة الداخلية تُصدر توصيات لتعزيز السلامة المرورية خلال فترة الأعياد

صدر عن والبلديات البيان الآتي:



متابعة لاجتماع للسلامة المرورية الأخير، وحرصًا على السلامة العامة، وجّه والبلديات أحمد عددًا من الكتب التي تتضمن توصيات اللجنة، على أن تتم متابعتها مع المعنيين، وذلك إلى كل من:



١- :

* رفع جهوزية قطعات المديرية وتعزيز الإستجابة والإجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة المرورية خلال فترة الأعياد.

* مواكبة الإجراءات المعتمدة من قبل المديرية في مجال ضبط مخالفات السير بخطة إعلامية تساهم في توعية المواطنين وإحاطتهم بالإجراءات المعتمدة والمنوي تنفيذها (مخالفات السرعة، الدراجات النارية، وغيرها).

* التشدد في قمع مخالفات السيارات السياحية العمومية والباصات العمومية كافة.



٢- :

* تعميم ونشر الإرشادات المعدّة حول تلافي أخطار القيادة خلال فصل الشتاء والقيادة الآمنة في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.



٣- ⁠وزارة الإعلام:

التوصية بنشر التوعية عبر والتواصل الإجتماعي حول السلامة المرورية.



٤- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات:

تحديد المراحل التي تم التوصل إليها في إعداد دفتر الشروط الخاص بمركز التحكم المروري، وتحديد الصعوبات التي تواجه هذه الهيئة في هذا الخصوص، وذلك في حال وجودها للعمل على تذليلها.



٥- أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية:

التوصية بتكليف أمانة السر بإعداد دليل حول المواصفات التقنية للمطبّات وتهدئة المرور والإشارات المرورية المطلوبة.



كما سيتم تشكيل مجموعة عمل لإعداد دليل إرشادي للبلديات حول موضوع السلامة المرورية.

