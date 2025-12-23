تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزارة الداخلية تُصدر توصيات لتعزيز السلامة المرورية خلال فترة الأعياد

Lebanon 24
23-12-2025 | 12:24
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: 

متابعة لاجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية الأخير، وحرصًا على السلامة العامة، وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عددًا من الكتب التي تتضمن توصيات اللجنة، على أن تتم متابعتها مع المعنيين، وذلك إلى كل من:

١- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:
* رفع جهوزية قطعات المديرية وتعزيز الإستجابة والإجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة المرورية خلال فترة الأعياد.
* مواكبة الإجراءات المعتمدة من قبل المديرية في مجال ضبط مخالفات السير بخطة إعلامية تساهم في توعية المواطنين وإحاطتهم بالإجراءات المعتمدة والمنوي تنفيذها (مخالفات السرعة، الدراجات النارية، وغيرها).
* التشدد في قمع مخالفات السيارات السياحية العمومية والباصات العمومية كافة. 

٢- المديرية العامة للدفاع المدني:
* رفع جهوزية قطعات المديرية وتعزيز الإستجابة والإجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة المرورية خلال فترة الأعياد.
* تعميم ونشر الإرشادات المعدّة حول تلافي أخطار القيادة خلال فصل الشتاء والقيادة الآمنة في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

٣- ⁠وزارة الإعلام:
التوصية بنشر التوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول السلامة المرورية.

٤- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات:
تحديد المراحل التي تم التوصل إليها في إعداد دفتر الشروط الخاص بمركز التحكم المروري، وتحديد الصعوبات التي تواجه هذه الهيئة في هذا الخصوص، وذلك في حال وجودها للعمل على تذليلها.

٥- أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية:
التوصية بتكليف أمانة السر بإعداد دليل حول المواصفات التقنية للمطبّات وتهدئة المرور والإشارات المرورية المطلوبة.

كما سيتم تشكيل مجموعة عمل لإعداد دليل إرشادي للبلديات حول موضوع السلامة المرورية.
