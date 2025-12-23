مقدمات نشرات الأخبار المسائية



مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"



إلى الإنشغال اللبناني الأمني والعسكري المرتبط بالتصعيد أضيف الانشغال الاقتصادي والمالي.



ذلك أن انكب لليوم الثاني على التوالي على الغوص في أكثر الملفات حساسية منذ بدء الانهيار المالي قبل ست سنوات من خلال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الوادئع المعروف باسم مشروع معالجة الفجوة المالية الذي يفترض ان يضع إطارا للانتظام المالي بما يجترح حلا لمسألة الودائع المصرفية



جنوبا تواصلت الاعتداءت والانتهاكات بأشكال مختلفة وشملت اليوم على وجه الخصوص ميس الجبل والوزاني.



وفي محاولة للتشويش على الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني في هذه المرحلة اتهمه جيش الاحتلال بالتعاون مع حزب الل زاعما أن الشهداء الثلاثة الذي سقطوا في غارة إسرائيلية قرب صيدا أمس ينتمون إلى الحزب وان احدهم خدم في جهاز المخابرات اللبناني.



وبالإضافة إلى التحذيرات المبطنة الموجهة للجيش للبناني زعمت وسائل الاعلام العبرية ان حزب الل طلب من إيران مبلغ ملياري دولار لإعادة بناء قدراته.



الرسائل التصعيدية الإسرائيلية قبل قمة نتنياهو وترامب في واشنطن لم تقتصر على وإيران بل عرجت أيضا على غزة والضفة وسوريا وحتى تركيا وترددت أصداؤها في تصريحات لوزير الحرب يسرائيل كاتس قال فيها: هذه حكومة استيطان إذا أمكن فرض سيادتنا على الضغة سنفرضها لن نخرج أبدا من قطاع غزة وسنقيم بؤرا استيطانية في شماله لن نتحرك ميللمترا واحدا من سوريا.



وإذا كان كاتس اسقط تركيا من تصريحاته فإنها وردت في رسالة سياسية واضحة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الرئيس رجب طيب أردوغان من دون ان يسميه قائلا: إلى أولئك الذين يتوهمون اقامة امبراطوريات والسيطرة على بلادنا أقول: أنسوا الأمر... لن يحدث... لا تفكروا فيه حتى.



هذه التحذيرات أطلقها نتنياهو وبجانبه الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان القمة الثلاثية عقدت في تل أبيب وسط تقارير يونانية وقبرصية تتحدث عن إعادة تشكيل للهيكلية الأمنية في الشرق الأوسط.



مقدمة الـ"أم تي في"



لليوم الثاني على التوالي الحدث في مجلس الوزراء. فرئيس الحكومة وفريقه يبذلان جهدا استثنائيا لاقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، ولو بالتي هي احسن، وفي أسرع ما يمكن.



لكن ما توقعه نواف سلام وفريقه لم يتحقق. فالحكومة لن تنتهي من دراسة مشروع القانون اليوم، وبالتالي فان اقراره لن يحصل. مع الاشارة الى ان رئيس الحكومة لا يزال يأمل في ان ينجزه هذا الاسبوع، رغم عطلة عيد الميلاد، وهدفه من ذلك تحقيق انجاز للحكومة ورمي كرة النار في ادراج مجلس النواب.



لكن الانجاز الذي تسعى اليه الحكومة سيبقى انجازا ورقيا متوهما وغير واقعي، بل هو انجاز اسود لانه يضرب في العمق حقوق المودعين، ويحول حتى الصغار منهم مجرد متسولين شهريين على ابواب المصارف.



من هنا يستحيل على النواب في سنة انتخابية ان يقروا قانونا يضعف حواصلهم الانتخابية كلما اضعف الحواصل المالية للمودعين.



لكن المشكلة ليست هنا فقط، بل في الخفة التي تتعاطى بها الحكومة مع جريمة العصر الثانية التي ضربت لبنان. لكن الفرق ان جريمة العصر الاولى، اي جريمة المرفأ، لم يصدر بعد فيها براءة ذمة، باعتبار ان المحقق العدلي ما زال يحارب في سبيل اصدار قراره الظني، فيما الحكومة في ما تفعله تريد اقفال ملف جريمة العصر الثانية بلا براءة ذمة ومن دون محاسبة او محاكمة أحد.



فهل معقول ان يسرق شعب بأكمله على عين الحكومات المتعاقبة من دون ان يسجن سارق واحد او يعاقب مجرم واحد! انها ليست جريمة العصر، بل مهزلة العصر بل مأساة العصر بوجود مثل هذه الحكومة وبوجود مثل مشروع القانون الذي يدرس.

مقدمة "المنار"



فيما كانت الحكومة تبحث بجلسات استثنائية في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع على قياس اصحاب المصالح، كان قائد الجيش العماد رودولف هيكل يودع اركان القيادة في لقاء استثنائي شرحا عن واقع التحديات مع استمرار الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية التي تطال كل لبنان وتقتل ابناءه، وليس آخرهم الشهيد الرقيب الله الذي ارتقى مع صديقين له من بلدة حومين شهداء بغارة الامس قرب صيدا.



وعلى مقربة من حلول استحقاقات جديدة، أكد العماد هيكل ان الجيش يقوم بمهامه بكل احترافية رغم محاولات التضليل الإسرائيلية واتهامات تطلق ضده بين الحين والآخر، معتبرا ان مبادئ الجيش التي يعمل ويستشهد على اساسها العسكريون لن تتغير مهما كانت الضغوط.



ومع زحمة الضغوط وتوالي الاستحقاقات، اكد العماد هيكل ان الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته التي اقرتها الحكومة، وأنه يجري التقييم والدراسة والتخطيط بكل دقة وتأن للمراحل اللاحقة، ويأخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان.



وفي حسبان الجميع ان العدوانية الصهيونية على تماديها، والافخاخ الاميركية على دهائها، فيما البلد ينزف كل يوم شهداء، والعدو يتوغل في الاراضي اللبنانية مفجرا منازل واحياء، كما جرى فجر اليوم في بلدة ميس الجبل الجنوبية.



ومن الدوحة القطرية كان تأكيد لبنان عبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الل على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية وحماية السيادة الوطنية، وخلال تمثيله والنائب قاسم هاشم للرئيس نبيه بري في اجتماع لجنة التخطيط والموازنة لجمعية البرلمانات الآسيوية في الدوحة، أكد النائب فضل الل أن التوتر المتصاعد في المنطقة سببه التهديدات الإسرائيلية، وهو ما يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين دول وشعوب هذه المنطقة لأن الخطر يتهدد الجميع.



خطر متصاعد على شتى الجبهات لا سيما الضفة الغربية الواقعة تحت خطة ضم صهيونية صامتة، باح عن بعضها قرار حكومة نتنياهو الاحد بانشاء تسع عشرة وحدة استيطانية جديدة على عين والامة العربية والامم المتحدة.



مقدمة الـ"أو تي في"



لولا الرجاء والأمل في عيد الميلاد، لا شيء في البلاد يدعو إلى التفاؤل.



إنها الحقيقة المرة بعد عام تقريبا على تشكيل السلطة الجديدة، التي تدور في حلقة مفرغة في مختلف الملفات، بلا قدرة على اتخاذ قرار، وإذا اتخذ، يأتي منقوصا أو معيوبا أو غير قابل للتطبيق.



فعلى مستوى تحرير الجنوب وحصر السلاح، مواعيد ووعود: كلام على انجاز المهمة في جنوب الليطاني، وعن مراحل لاحقة، من قبل رئيس الحكومة، يقابله تشدد بالتمسك بالسلاح من جانب ، بلا أي مجهود يبذل للتوصل إلى حل سياسي يحول دون انفجار داخلي، خطره اكبر من حرب اسرائيلية جديدة.



اما على مستوى الاصلاح، فكلام معسول من اركان السلطة التنفيذية، ولغة أكل الدهر عليها وشرب من أركان بعض اللجان النيابية المعنية، الذين يغرقون الناس في بحور من التصريحات الفارغة، التي بات اللبنانيون يصنفون مضمونها تلقائيا من ضمن الشعبويات الرائجة على ابواب الانتخابات المهددة بالتمديد.



اما على خط الاستحقاق النيابي، فالموعد في مهب الريح، تماما كاقتراع المنتشرين وحقهم في التمثيل، الواقعين في دائرة استهداف المنظومة، ليس من اليوم، بل منذ اقرار القانون عام 2017، علما أن اكثر ما يدعو الى الاستغراب في هذه المرحلة، هو انقلاب قوى سياسية بكاملها على قانون ساهمت في اقراره وزايدت في تبنيه.



لكن، قبل يومين من عيد الميلاد، يبقى الرجاء والأمل. والبداية مع تيليتون سطوح المستمر مباشرة عبر ال او.تي.في.



مقدمة الـ"أل بي سي"



أينما تنقلت ميلاد، أوتوسترادات، شوارع، متاجر، مولات، العيد يضع بصمته أينما كان، لكن يبقى لبنان استثناء، بهجة العيد والتلويح بالتصعيد فوق سطح واحد.



عجقة محلات، بيع، وبحث عن الودائع فوق سطح واحد.



واليوم تابع مجلس الوزراء، في جلسة ثانية من السرايا بعدما كانت جلسة أمس في قصر بعبدا، مناقشة مسودة مشروع قانون الفجوة المالية.



إلى الملف الإقليمي، عشية المباحثات بين الرئيس الاميركي ورئيس الحكومة الاسرائيلية، تقود تل ابيب حملة تحريض ضد لبنان وجيشه، بغية اقناع دونالد ترامب بتوجيه ضربة للبنان.



فبعد اقل من اربع وعشرين ساعة على دعوة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هكابي، لمنح الجيش اللبناني فرصة لتعزيز قوته والاستمرار في تنفيذ خطته لنزع سلاح حزب الله، قالت قيادة وشعبة الاستخبارات إنها رصدت وجود نشطاء من حزب الله في صفوف هذا الجيش، حتى ان تل ابيب استهدفت احدهم.



مصادر عسكرية إسرائيلية اعتبرت أن حزب الله ودولة لبنان يلعبان لعبة مزدوجة، ما يتيح الفرصة لحزب الله لتعزيز قدراته.



لبنانيا أيضا قفزت إلى الواجهة حادثة أمنية بالعثور على السوري غسان السخني مقتولا، في نطاق بلدية الصفرا في منطقة تعرف ب"تلة أبو عضل".



وظهر من التحقيقات التي تشرف عليها شعبة المعلومات أنه تم استدراج السخني من كفرياسين، حيث يقيم.



اللافت ما أدلى به مصدر أمني سوري، فأكد أن لا علاقة للسلطات بالجريمة التي حصلت داخل الأراضي اللبنانية والتي قضى على إثرها قيادي سابق في الفرقة 25 التابعة للنظام السابق.



ويتابع المصدر: لسنا مسؤولين عن أي أعمال اغتيال أو تصفية على الأراضي اللبنانية وليس لدينا أي خلايا أمنية عاملة ضمنها.



وختم المصدر: زمن التدخل في الشأن اللبناني الداخلي قد ولى إلى غير رجعة.



اللافت أن المصدر وصف القتيل بأنه "قيادي سابق في الجيش السوري".



الجلسة الثانية للفجوة لم تخل من نقاش بلغ أحيانا حدا متشنجا، وكان رئيس الحكومة يريد أن يحظى مشروع القانون بالإجماع، وليس بالتصويت لكن الجلسة انتهت ورفعت إلى العاشرة من قبل ظهر الجمعة.



البداية من الدنيا ميلاد.



مقدمة "الجديد"



جلسة ماراتونية وصلت صباح السرايا بمسائها وفيها وضع رئيس الحكومة نواف سلام الوزراء تحت "الإقامة الجبرية" حتى الانتهاء من "تشريح" قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بندا بندا.



وفي استراحة ما بين الشوطين أفرج سلام عن الوزير بول مرقص "بكفالة إعلامية" لإطلاع الصحافيين على ما تم إنجازه في الجزء الأول من الجلسة حيث تمحور النقاش حول أساسيات القانون وتم الدخول إلى عمق الأرقام المتعلقة بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تسديد الودائع وتوزيع الأرقام على جداول مالية بطريقة محسوبة بعيدا عن المجازفة.



وفي الجلسة جرى استحضار علاقة المديونية بين الحكومة والحاكم بهدف رسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة بعد استراحة الوزراء "المحاربين" انطلق الشوط الثاني حيث أنهك المشروع نقاشا وتعديلا لكنه لم يصل إلى خط.

النهاية مع تحديد يوم الجمعة المقبل موعدا لمتابعة دراسة مشروع القانون.



وبذلك تكون الحكومة قد سجلت أطول جلساتها على مقياس قانون عد من أهم القوانين بعد قانون النقد والتسليف الذي وضع موضع التنفيذ في ستينيات القرن الماضي.



وقبل وضع نقطة على آخر سطر النقاش وإحالة القانون إلى "حاضرة البرلمان" لتأمين"الملاءة التشريعية" وسد الفجوة المالية خضع القانون لمشروع الفرز والضم فحرك الخلايا النيابية المعترضة ووصل ذات البين بين الثنائي المسيحي.



ومن دون انتظار نتائج "التحقيق" رمى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "الحرم التشريعي" على القانون في حين وصف رئيس جبران باسيل القانون بأنه نموذج عن التخبط وعدم الرؤية في صياغة أي مشروع إنقاذي حقيقي.



من جلسة السرايا الماراتونية إلى اجتماع اليرزة الاستثنائي حيث جمع قائد الجيش رودولف هيكل أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية وعددا من الضباط وقدم إليهم إحاطة بآخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية وسط استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.



وفي جردة لمراحل تطبيق خطة الجيش أكد هيكل أن المرحلة الأولى شارفت على الانتهاء وأنه يجري التقييم والدراسة والتخطيط بكل دقة وتأن للمراحل اللاحقة ويأخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان مشيدا بتعاون وتضامن الأهالي في الجنوب.



وأما زيارته الأخيرة إلى فرنسا فوصفها قائد الجيش بالإيجابية حيال الأداء المحترف للجيش وهذا الأداء أصبح محل ثقة الدول الشقيقة والصديقة رغم الاتهامات ومحاولات التضليل الإسرائيلية التي تهدف إلى التشكيك بأداء الجيش وعقيدته.



ومن تلك الأضاليل ما نفته قيادة الجيش في بيان عن معلومات مغلوطة حول انتماء بعض العسكريين وولائهم داعية إلى عدم الأخذ بالأخبار التي تهدف إلى التشكيك بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة.



في شأن آخر تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالين من الرئيس التركي والملك الأردني وبحث معهما الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية وعدا عما تقدم فإن البلاد دخلت في "الصمت الميلادي".

