الخلاف الى العلن

كان لافتًا مستوى التصعيد في الخطاب الاخير لرئيس الجمهورية تجاه من دون ان يسميها، ولا سيما الغمز الواضح من زاوية المراهنة على الحرب وتداعياتها، ثم الموقف الذي اعلنه قائد "القوات" سمير جعجع عقب انعقاد الجلسة النيابية التشريعية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن موقف رئيس الجمهورية الذي كرره اكثر من مرة لم يأتِ من فراغ، بل يعكس حجم الخلاف الذي يتجاوز السجال السياسي التقليدي إلى مواجهة سياسية حقيقية.

وتعتبر ، بحسب هذه المصادر، أن "القوات " تعمل لأسباب متعددة على عرقلة مسيرة ، سواء عبر مواقفها السياسية أو من خلال تحركاتها في أكثر من ملف داخلي، ما دفع الرئاسة إلى رفع السقف في الخطاب وإخراج هذا التوتر إلى العلن.







