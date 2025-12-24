تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الخلاف الى العلن

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-12-2025 | 01:15
كان لافتًا مستوى التصعيد في الخطاب الاخير  لرئيس الجمهورية جوزاف عون تجاه القوات اللبنانية من دون ان يسميها، ولا سيما الغمز الواضح من زاوية المراهنة على الحرب الإسرائيلية وتداعياتها، ثم الموقف الذي اعلنه قائد "القوات" سمير جعجع  عقب انعقاد الجلسة النيابية التشريعية. 
ووفق مصادر مطلعة، فإن موقف رئيس الجمهورية الذي كرره اكثر من مرة لم يأتِ من فراغ، بل يعكس حجم الخلاف الذي يتجاوز السجال السياسي التقليدي إلى مواجهة سياسية حقيقية. 
وتعتبر بعبدا، بحسب هذه المصادر، أن "القوات اللبنانية" تعمل لأسباب متعددة على عرقلة مسيرة العهد، سواء عبر مواقفها السياسية أو من خلال تحركاتها في أكثر من ملف داخلي، ما دفع الرئاسة إلى رفع السقف في الخطاب وإخراج هذا التوتر إلى العلن.


المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوات اللبنانية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سمير جعجع

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

"خاص لبنان24"

