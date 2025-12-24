تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وفد المجلس الماروني هنأ البطريرك الراعي والسفير البابوي بعيد الميلاد

Lebanon 24
24-12-2025 | 07:10
توجّه وفد من المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى إلى بكركي، لمعايدة  الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتوجّه بعدها الوفد إلى السفارة البابوية لتهنئة السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا بالأعياد المجيدة.

ولهذه المناسبة، تقدّم رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى من اللبنانيين عمومًا والمسيحيين خصوصًا ب"أحرّ التهاني بحلول الأعياد"، متمنّيًا أن "يحمل عيد الميلاد بشارة رجاء للبنان، وسنة جديدة يتبدّد فيها الغموض وتُزرع فيها بذور التعافي"،سائلًا "طفل المغارة أن يرافق هذا الوطن في محنته، ويمنح شعبه القوة والثبات وسط الأزمات".
