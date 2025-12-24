وفد المجلس الماروني هنأ البطريرك الراعي والسفير البابوي بعيد الميلاد

توجّه وفد من المجلس العام برئاسة المهندس ميشال متى إلى بكركي، لمعايدة الكاردينال البطريرك بمناسبة المجيد.



وتوجّه بعدها الوفد إلى السفارة البابوية لتهنئة السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا بالأعياد المجيدة.



ولهذه المناسبة، تقدّم رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى من اللبنانيين عمومًا والمسيحيين خصوصًا ب"أحرّ التهاني بحلول الأعياد"، متمنّيًا أن "يحمل عيد الميلاد بشارة رجاء للبنان، وسنة جديدة يتبدّد فيها الغموض وتُزرع فيها بذور التعافي"،سائلًا "طفل المغارة أن يرافق هذا الوطن في محنته، ويمنح شعبه القوة والثبات وسط الأزمات".

