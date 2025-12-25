تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران يوسف سويف: الميلاد رسالة سلام ومصالحة للبنان والعالم

Lebanon 24
25-12-2025 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1459706-639022562729639509.png
Doc-P-1459706-639022562729639509.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 ترأس رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، قداس عيد الميلاد عند منتصف الليل في كنيسة مار مارون في طرابلس، عاونه خادم الرعية الخورأسقف نبيه معوض ولفيف من الكهنة.

بعد الانجيل المقدس، القى سويف عظة اكد فيها ان "لبنان يحتاج إلى ترميم كيان الدولة وتجديد الثقة حتى تنطلق مرافق الحياة بشكل سليم يشكل قاعدة راسخة لمستقبل زاهر"، وقال: "ليلة بيت لحم، أشرق نور من السماء وأعلن الملائكة: المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر (لو 2: 14). هذا الإعلان ليس مجرد نشيد، بل هو كشف لجوهر سر التجسد: أن المسيح هو سلامنا، وهو الذي جعل الاثنين واحدا، ونقض حائط السياج بينهما» (أف 2: 14). في المسيح التقت البشرية الممزقة، فتصالحت الشعوب، وتصالح العبد والحر، وصار الجميع واحدا في المسيح (غل 3: 28). إن الميلاد هو بداية المصالحة الكبرى، التي تجد كمالها في القبر الفارغ، حيث بزغ نور القيامة كما يشهد مار أفرام السرياني متأملا في موقف العذراء مريم: قد بزغ منها كما خرج من القبر شبه ضوء لاح. هكذا يتضح لنا أن الميلاد والمعمودية والموت والقيامة هم سر الحب الكبير، سر السلام الذي يحقق المصالحة بين الله والإنسان ويعيد إليه كرامته البنوية".

وتابع: "نحن مدعوون الى ولادة يومية في قلوبنا تتحقق بالروح القدس، من خلال التوبة والاعتراف والمشاركة حول المائدة المقدسة. ومن خلال صداقة مع كلمة الله، التي هي مصباح لخطانا ونور لسبلنا (مز 119: 105). هذه الكلمة هي التي تجدد السلام فينا، سلاما داخليا يساعدنا على كسر الحواجز وطي الصفحات القديمة ومد الجسور فيما بيننا، بروح التواضع والوداعة كما عاش وعلّم الرب قائلا: تعلّموا مني أني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم (مت 11: 29). فتواضع المغارة هو الطريق إلى السلام الحقيقي".

واضاف: "الميلاد يفتح أمامنا أفقا جديدا: أن نكون صانعي سلام. فالسلام ليس مجرد عقد اتفاقيات لإنهاء الصراعات وإيقاف الحروب، بل هو أولا عطية الله للإنسان وثمرة الروح القدس. وأما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام... (غل 5: 22). أمام المغارة، التقى الرعاة والمجوس معا، ليسجدوا للطفل الإله – قديم الأيام وملك السلام. الرعاة كالآباء ينتظرون مجيء المسيح المخلص، والمجوس كما سائر الأمم يبحثون عن الحق، هذا الحق الذي يحرر الإنسان؛ إنه يسوع المسيح الذي نأتي اليوم إلى مغارته، نسجد ونسبح ونعلن أنه هو مخلصنا، الذي يولد اليوم في قلوبنا، في الضمائر وفي المجتمع الإنساني. فعندما نتحد ونتصالح ونتحاب، عندها تتم ولادة السلام فينا، ويولد السلام في العالم كله".

وأكمل: "نشكر الله على نعمة زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، هذه الزيارة الرسولية الأولى التي تمت بعد حج مقدس، قام به خليفة بطرس، يلتقي مع البطريرك المسكوني، للاحتفال بيوبيل المجمع النيقاوي الأول (325)، الذي أنشد السلام داخل الكنيسة وثبته في أرجاء الإمبراطورية. ولبنان الذي استقبل قداسة البابا بإيمان وفرح، دعي كي يكون ورشة سلام دائمة، بعد حروب دمرت البلد وشلت المؤسسات وهجرت الناس. فخيارنا الجوهري هو السلام وثقافة السلام والتربية على السلام وبناء السلام، هذا السلام الذي يشكل القيمة المشتركة بين كل الأديان التي تؤلف العائلة اللبنانية الواحدة. لبنان يحتاج إلى ترميم كيان الدولة وتجديد الثقة حتى تنطلق مرافق الحياة بشكل سليم يشكل قاعدة راسخة لمستقبل زاهر. فتعالوا أيها الأحباء نعلن أمام الله وأمام بعضنا البعض أننا مسؤولون عن تحقيق السلام في وطننا ومساهمون في نشره في هذا الشرق الذي يتطلع إلى لبنان كنموذج عال للقاء والحوار وعيش الحرية".

وقال: "فيا أبناء الأبرشية وبناتها، معكم أشكر الرب، على اختتام السنة اليوبيلية المقدسة التي اختبرنا فيها أن الرجاء، أي المسيح، لا يخيب. لقد توجنا هذه المسيرة مع غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لتكون بداية جديدة نتابعها بروح السينودالية، أي الوعي بأننا كنيسة – جماعة، نعبر من الأنا إلى النحن، بروح الشركة والشهادة والتدبير، وبروح الخدمة، تجاه كل إنسان متألم ومهمش وعطشان إلى الحب والحق والحرية. يتجسد السلام في الحياة اليومية من خلال وعينا الرسولي في الكنيسة والمجتمع الإنساني، ومن خلال حضورنا النوعي في مسيرة التربية والعناية بالأطفال والشبيبة وحمايتهم من كل الأفكار التي تدمر نفوسهم وقلوبهم، ونخلق معا فسحات رعوية وروحية وثقافية واجتماعية، ينمون فيها بالأخلاق والقيم".

وختم المطران يوسف سويف: "نتمنى لكم ميلادا مجيدا وسنة مباركة، تثمر السلام في بيوتنا ورعايانا وفي المجتمع، سائلين طفل المغارة، بشفاعة العذراء مريم، سلطانة السلام، أن يوصل لبنان إلى ميناء الوحدة والفرح والسلام. آمين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المطران يوسف سويف يحتفل بعيد مار ميخائيل في رعية بشنين – زغرتا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران خيرالله في رسالة الميلاد : تعالوا نعمل معًا على بناء السلام
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران سويف بحث ووفد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في أوضاع اللاجئين السوريين
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

اللبنانية

الملائكة

الراعي

طرابلس

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2025-12-25
Lebanon24
07:36 | 2025-12-25
Lebanon24
07:30 | 2025-12-25
Lebanon24
07:21 | 2025-12-25
Lebanon24
07:08 | 2025-12-25
Lebanon24
07:00 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24