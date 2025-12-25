تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
Lebanon 24
25-12-2025
|
04:50
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً مستقراً يُسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى ظهر يوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مركزه البحر الأسود، والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وطقس ممطر.
وأشارت إلى أنّه "من المتوقع أن يشتد تأثيره مساء يوم السبت، حيث تتساقط الأمطار بغزارة مع اشتداد بسرعة الرياح، وتشكل السيول على الطرقات، وتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وتصل
يوم الأحد
إلى ١٥٠٠ متر في
الشمال
".
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في
بيروت
بين ١٣و ٢١، في
طرابلس
بين ١٠ و ١٩درجة وفي
زحلة
بين ٤ و ١٤درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:
قليل الغيوم إجمالاً، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.
الجمعة
:
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة، وارتفاع بنسبة الرطوبة اعتباراً
من بعد
الظهر، حيث يتحول الطقس تدريجياً إلى غائم. تتساقط أمطار متفرقة، تشتدّ أحياناً خلال الليل، وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تلامس سرعتها ال ٤٥ كلم/س. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق ويتكون الضباب على المرتفعات في تلك الفترة، حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.
السبت:
غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل. تتساقط أمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتباراً من الظهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تلامس سرعتها ال٦٥ كلم/س، خاصة شمال البلاد، ويرتفع معها موج البحر، ونحذر من تشكل السيول خلال الليل. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر خلال النهار وقد تلامس ال ١٦٠٠ متر خلال الليل خاصة في المناطق الشمالية، ويستمر تكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، مما يؤدي الى رؤية سيئة.
الأحد:
غائم إجمالاً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، كما تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً، خاصة فترة قبل الظهر، ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تصل سرعتها لحدود ال ٧٠ كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر لحدود المترين، ويبقى خطر تشكل السيول على الطرقات. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر في المناطق الشمالية، وتتراجع حدة الأمطار مساءً مع حدوث بعض الانفراجات، وبقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، حيث تسوء الرؤية.
