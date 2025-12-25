تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صلوات الميلاد في صيدا تدعو إلى مد جسور الثقة والمحبة بين اللبنانيين

Lebanon 24
25-12-2025 | 09:01
A-
A+

Doc-P-1459821-639022754176703738.png
Doc-P-1459821-639022754176703738.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت كنائس الطوائف المسيحية في مدينة صيدا بعيد الميلاد، حيث اقيمت القداديس وألقيت فيها عظات شددت على أهمية  "السلام والسعي لتحقيقه عبر مد جسور  الثقة بين الناس أجمعين وارساء التعايش الواحد وبذل العطاء والمحبة".
العمار
ففي كاتدرائية مار الياس الحي، ترأس راعي ابرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار الذبيحة الإلهية لمناسبة العيد، عاونه النائب العام الاسقفي الخوراسقف مارون كيوان، والشماس ربيع عيد والشدياق إيلي الحلو، بحضور النائبة الدكتورة غادة أيوب وحشد من أبناء الرعية.
واكد في عظته بعد معايدة الحضور أن "صلواتنا اليوم ليعم السلام الذي جاء به السيد يسوع المسيح ويتحقق بهذا الشرق وفي وطننا لبنان وفي العالم أجمع".
وأعتبر  أن "أهم ما أنتجته سنة الرجاء المقدسة التي أعلنها قداسة البابا في بداية هذا العام من ثمار لوطننا وللبنانيين هي زيارته لبلدنا ورسالته التي عنونها "طوبى للساعين إلى السلام" التي جاءت بالهام رباني لقداسته ليزورنا ويخبرنا عن اهمية السلام في حياة الإنسان".
أضاف: "وتوقف قداسته في رسالته عند فكرتين أساسيتين الأولى ليتحقق السلام يجب أن يكون مجرداً من السلاح، وعمل السلام في حياتنا يجرد الآخر أيضاً من سلاحه"، موضحا أن "البابا توجه بمقصده إلى الدول مذكراً إياهم أن ازدياد التسلح هو ليس علامة للسلام، بل يدل على أن الثقة معدومة بين الدول"، ومشدداً  أن "السلام يجب أن يعيشه الانسان مع اخيه الإنسان عبر مد جسور الثقة المتبادلة وفتح القلوب وأبواب البيوت لبعضهم البعض ليكونوا، إخوة بالمواطنة والحضارة والإنسانية".
 وختم العمار متمنياً  أن "يكون هذا العيد مباركاً على الجميع".
كما ترأس راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي الحداد، قداسا في كاتدرائية مار نيقولاوس في المدينة، وقال في عظته: "ننظر في أجواء الميلاد الى السلام في وطننا لبنان كقيمة مفقودة, وأرى الشعب اللبناني برمته شعبا مسالما لا يحب لا الحرب ولا العنف"،  معتبرا أن "كل ما يوتر اللبنانيين إنما مستورد من الخارج أو مدسوس في الداخل. لذلك علينا أن نحصن ذواتنا كمجتمع لبناني لنبقى على اصالتنا".
واضاف: "لقد عشنا اسبوعا ميلاديا رائعا في صيدا. وكان الصيداويون يحيون القرية الميلادية في دار هذه الكاتدرائية لخمسة ايام دون توقف . ما رأته عيناي سمعت عنه من كبارنا حيث كان المسيحي والمسلم يتعايشان في كل شيء. عادت هذه اللوحة المعيشية لأنها طبيعية وعفوية من حق المسلم أن يفرح مع المسيحي في القرية الميلادية. ومن حق المسيحي أن يفرح مع المسلم في القرية الرمضانية. ويبقى المسلم مسلما والمسيحي مسيحيا . الفرح لا يبدل انتماءنا بل يزيدنا انسانية تجاه بعضنا البعض. عل هذه التجربه تتكرر هنا وفي اي مكان لتبقى صيدا مدينة الحوار والانفتاح ونموذجا لبنانيا للعيش معا".
كفوري
 كذلك ترأس راعي ابرشية صيدا وصور وتوابعهما المطران الياس الكفوري قداسا في كنيسة مار نيقولاوس في صيدا القديمة، عاونه فيه عدد من الاباء، وأكد في عظته أن "ميلاد السيد المسيح جاء ليحمل رسالة المحبة والسلام لبني البشر جمعاء" . 
بعد ذلك، تقبل المطارنة في صالونات الكنائس التهاني بالعيد من الشخصيات النيابية والرسمية والسياسية  والعسكرية والسياسية والامنية والاجتماعية والروحية ورؤساء بلديات. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بين المراهقين وأهلهم.. كيف نخفّف التوتر ونبني جسوراً من الثقة؟
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون يدعو إلى نزع سلاح الخطاب وبناء الجسور بالكلمات
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بري هنأ بالميلاد وشكر للعراق دعمه الدائم: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
صيدا تضيء شجرة الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

عيد الميلاد

المسيحية

الرمضان

مسيحية

المطار

المسلم

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2025-12-25
Lebanon24
14:38 | 2025-12-25
Lebanon24
14:36 | 2025-12-25
Lebanon24
14:20 | 2025-12-25
Lebanon24
13:51 | 2025-12-25
Lebanon24
13:47 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24