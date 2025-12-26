تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
الاتحاد العمالي: مرسوم مجالس العمل خطوة ناقصة ولا يلبّي قانون العمل
Lebanon 24
26-12-2025
|
07:30
أعلن
الاتحاد الوطني لنقابات العمال
والمستخدمين في
لبنان
ترحيبه بصدور مرسوم تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية
بعد سنوات
من الشلل، معتبرًا أنّ استحداث مجلسين في بعلبك–
الهرمل
وعكّار يمثّل خطوة إيجابية، ومهنئًا ممثلي العمال المعيّنين.
غير أنّ الاتحاد قيّد هذا الترحيب بطابع أوّلي، مشدّدًا على أنّ المرسوم صدر ناقصًا ومخالفًا لأحكام قانون العمل، إذ تجاهل تعيين مفوّضي الحكومة ولم يحدّد بدلات الحضور، ما يحول دون اكتمال المجالس ويمنع انعقادها وإصدار الأحكام، محمّلًا الحكومة مسؤولية هذا التعطيل المتعمّد.
وانتقد الاتحاد امتناع الحكومة عن تصحيح قيمة التعويضات، من تعويضات الصرف من الخدمة إلى حقوق الضمان الاجتماعي وتعويضات حوادث العمل والسلامة المهنية، رغم الانهيار النقدي، معتبرًا أنّ ذلك أفرغ هذه الحقوق من مضمونها ووسّع دائرة الظلم، فيما تتراكم آلاف الدعاوى العمالية بلا حسم.
كما استنكر إقصاء النقابات والاتحادات العمالية المستقلة عن أي تشاور في الملف، واعتبره خرقًا لمبدأ الشراكة والحوار الاجتماعي ولموجبات قانون العمل والاتفاقات الدولية التي التزم بها لبنان.
وختم الاتحاد بتأكيد رفضه أي معالجات شكلية، محذّرًا من تصعيد نقابي وشعبي في حال استمرار النهج الذي يعرقل حقوق العمال، ومحمّلًا الحكومة كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية عن تعطيل مجالس العمل التحكيمية.
