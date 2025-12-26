بقعوني: لا معنى للعيد من دون سلام وشجاعة ورجاء

ترأّس متروبوليت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين بقعوني صلاة السَحَر وقدّاس المجيد في القديس الذهبي الفم في بيروت، بمشاركة المطرانين كيرلس بسترس وجوزف جبارة، وحضور فاعليات دينية وقضائية وأمنية ومؤمنين.



وبعد المقدّس، ألقى بقعوني عظة شدّد فيها على أنّ عيد الميلاد هو دعوة للعمل من أجل السلام والشجاعة والرجاء، معتبرًا أنّ السلام لا يتحقّق بالصلاة وحدها بل بالفعل اليومي داخل المجتمع والوطن. واستشهد بشخصية مثالًا للشجاعة والثقة بالله في مواجهة الأزمات.



وأكد أنّ الإيمان يمنح القوة لتجاوز التحديات الروحية والإنسانية، داعيًا إلى المصالحة والغفران والعيش كأبناء لله، لأن من يكون مع يملك كل شيء.



وفي ختام القدّاس، جرى تبادل التهاني في ردهة المطرانية.

