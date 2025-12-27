الضغط كبير وقرار حاسم من "الثنائي"

قالت أوساط سياسية مقربة من " " إنه لا صحة بتاتاً لما تتم اشاعته عن طرح سيتقدم به "الثنائي" لتأجيل الانتخابات النيابية دورة كاملة، اي لمدة 4 سنوات.الاوساط قالت إن القرار حاسم لدى "الثنائي" بعدم طرح أي تأجيل للانتخابات، مشيرة إلى أن الترويج لهذا الكلام في الوسط السياسي يهدفُ إلى أمرين، الأول وهو القول إنّ "الثنائي" هو "المُعرقل" للاستحقاق، فيما الهدف الثاني هو السعي لإحداث شرخ في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ، علماً أن الأخير يتمسك بقانون الانتخاب الحالي ويسعى لإجراء الانتخابات في موعدها بعكس ما يُحكى عن تأجيل تقني أو كامل، على حد قول المصادر.من جهة ثانية يواجه "الثنائي الشيعي" ضغطًا متزايدًا نتيجة كثافة المراجعات والاتصالات التي ترد من قبل شخصيات ومقربين غير حزبيين، مع اقتراب الاستحقاق النيابي.وبحسب معلومات متداولة، فإن هذه الزحمة تعكس رغبة عدد من هذه الشخصيات في تثبيت مواقعها أو تحسين شروطها على لوائح الانتخابات المقبلة، في ظل ضبابية المشهد السياسي وتبدّل التحالفات.وتشير الأجواء إلى أن إدارة هذا الكم من الطلبات باتت تشكّل عبئًا إضافيًا على قيادة "الثنائي"، خصوصًا مع محاولة وضع حد لمثل هذه الطموحات التي لا يمكن مجاراتها.