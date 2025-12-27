قبيسي: الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي على لبنان

رأى النائب هاني قبيسي ان "الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي على ، والوحدة الوطنية شرط لمواجهة العدو".



وقال في احتفال تأبيني في بلدة زفتا الجنوبية: "لبنان يستمد قوته من تماسك مجتمعه ووحدته في مواجهة العدو الصهيوني"، مشيراً إلى أن ما ينقص الواقع اللبناني هو سياسات داخلية تعزز الوحدة الوطنية بدل تكريس الانقسام على مساحة الوطن. واضاف: "ما نطمح إليه هو وحدة وطنية داخلية جامعة، ونسأل زعماء الوطن: من منكم يسعى فعلاً للحفاظ على لبنان موحداً حول دولته ومؤسساته ومقاومته وشهدائه؟".



وتابع: " الوطني لم يسعِ يوماً إلى انقسام داخلي أو خطاب طائفي، بل عمل دائماً من أجل صلابة الداخل اللبناني لمواجهة العدو"، معرباً عن أسفه لأن بعض الأصوات لم تعد تعنيها التضحيات ولا ما يجري في الجنوب، معتبراً أن هذا الانقسام يزرع الضعف في لبنان.



وأشار قبيسي إلى ، من خلال مواقف رئيس الجمهورية والمجلس النيابي ورئيس الحكومة، تعمل مع الجهات المعنية لتكريس وقف إطلاق النار وإلزام تطبيق القرار 1701، مؤكداً أن هذا الجهد السياسي يجب أن يُواكَب بتماسك داخلي ودعم من الكتل النيابية والأحزاب، لا سيما في مواجهة الاعتداءات المستمرة.



وحذّر من أن رفع شعارات داخلية ضد وسلاحها يخدم الموقف ويسهّل عليه تقويض الموقف السياسي اللبناني، "في حين أن وحدة الموقف الوطني تعزز قدرة لبنان على المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية ووقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب".



وأكد أن هناك من يسعى إلى السيطرة على المجلس النيابي ومن ثم الحكومة ، بهدف فرض مشروع لا يؤمن بالدفاع عن لبنان وجنوبه وحدوده مع فلسطين، مشدداً على أن حركة أمل ستسعى في الاستحقاق النيابي المقبل إلى توجيه رسالة واضحة بوجه كل من يزرع الانقسام والفرقة، مؤكداً التمسك بالمقاومة والشهداء وعدم التخلي عن رسالتهم.



وختم: "المسؤولية كبيرة على الجميع، فلنحمِ وطننا بالسياسة كما حماه بدمائهم".

Advertisement