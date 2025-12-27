تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحواط التقى وفدا من الدفاع المدني

Lebanon 24
27-12-2025 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1460490-639024280309968079.png
Doc-P-1460490-639024280309968079.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط في دارته وفداً من الدفاع المدني ضم رئيس المكتب الاقليمي في قضاء جبيل مخول بو يونس وعناصر المكتب في زيارة معايدة بعيد الميلاد 

واثنى الحواط على ما تقوم به عناصر الدفاع المدني التي هي على أهبة الاستعداد دوماً لتلبية نداء المواطنين، داعيا الدولة للاهتمام بهذا الجهاز لجهة تأمين العتاد له والأموال لصيانة الآليات والاهم من ذلك تثبيت المتطوعين منهم. 

وتمنى لهم ان تحمل الاعياد المجيدة الصحة والسلام لهم ولعائلاتهم .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار التقى وفدا من الأمم المتحدة وريزا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان عرض الاوضاع مع النائب سليمان والتقى وفدا من مجمع مركز الإمام البخاري
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من رابطة "كاريتاس" والتقى بالنائب عدنان طرابلسي
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى رئيس جمعية "جوقة الشرف" ووفدًا من دار الفتوى في راشيا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عيد الميلاد

زياد الحواط

يا الدولة

قضاء جبيل

الجمهوري

جمهورية

حواط ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27
Lebanon24
11:37 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24