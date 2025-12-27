الحواط التقى وفدا من الدفاع المدني

استقبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب في دارته وفداً من الدفاع المدني ضم رئيس المكتب الاقليمي في مخول بو يونس وعناصر المكتب في زيارة معايدة بعيد الميلاد



واثنى على ما تقوم به عناصر الدفاع المدني التي هي على أهبة الاستعداد دوماً لتلبية نداء المواطنين، داعيا الدولة للاهتمام بهذا الجهاز لجهة تأمين العتاد له والأموال لصيانة الآليات والاهم من ذلك تثبيت المتطوعين منهم.



وتمنى لهم ان تحمل الاعياد المجيدة الصحة والسلام لهم ولعائلاتهم .

Advertisement