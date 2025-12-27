تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 الاثنين المقبل

Lebanon 24
27-12-2025 | 04:10
يفتتح مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 (LDE) بنسخته الخاصة تحت شعار "مهما تفرقنا... لبنان بيجمعنا"، يوم الاثنين في 29 كانون الاول الحالي، في AVA Venue – شارع الاستقلال في الأشرفية، في حضور حشد واسع من أبناء الجاليات اللبنانية في دول الانتشار، من أصحاب الخبرات والكفايات الذين تفوقوا في مجالات متعددة، إلى جانب شخصيات وفاعليات سياسية وفكرية واقتصادية وإعلامية.

تبدأ جلسة الافتتاح عند العاشرة صباحًا، وتتخلّلها كلمات تركّز على أهمية خلق مساحة حوار بنّاء حول سبل دعم لبنان، وتعزيز دوره وحضوره على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال تفعيل طاقات الانتشار اللبناني وربطها بالوطن الأم. وتليها أربع جلسات حوارية متتالية وفق البرنامج الآتي:

الجلسة الأولى بعنوان "اقتصاد المعرفة"،حيث تسلط الضوء على كيفية تحويل الانتشار من هجرة عقول إلى تداول عقول، وبناء شبكة معرفية عالمية تربط المواهب اللبنانية بالأسواق والفرص الدولية، بما يعزز الابتكار والتنمية المستدامة.

وأما الجلسة الثانية فهي حول "الاستثمارات العابرة للحدود"، والتي تبحث في آليات الانتقال من الدعم التقليدي إلى استثمار منظّم ومستدام، يربط رأس المال اللبناني المنتشر بعناصر الثقة والشفافية والنمو المشترك.

وتناولت الجلسة الثالثة، موضوع "اللبنانية والمواطنة"، من حيث الفرق بين مفهومي الجنسية والمواطَنة، وسبل تعزيز وعي المنتشرين حول حقوقهم وواجباتهم، ودورهم المحوري في الحياة الوطنية اللبنانية.

وأما الجلسة الرابعة، فتفند "دور المطبخ اللبناني في الدبلوماسية والسياحة والاغتراب"، وتسلط الضوء على المطبخ اللبناني كقوة ناعمة عالمية، تربط الثقافة بالدبلوماسية والانتشار، وتحول الطعام من مجرد وصفة إلى هوية ورسالة حضارية.
