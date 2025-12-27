أبو الحسن: قدرنا وقرارُنا أن نسلك دائماً الدروب الصعبة لإحقاق الحقّ

كتب أمين سر "اللقاء " عبر حسابه على منصة "أكس": "قد يكون قسمٌ من الناس قد وقع ضحية حملات التضليل الناتجة عن تضارب المصالح الخفيّة والمواقف الشعبوية، لا سيّما أننا على مشارف الانتخابات. غير أنّ المراحل الصعبة تتطلّب دائمًا مواقف جريئة، بعيدة عن الحسابات الشخصية والظرفيّة. قدرنا وقرارُنا أن نسلك دائماً الدروب الصعبة لإحقاق الحق!".

