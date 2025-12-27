وزارة الزراعة بالتعاون مع "الفاو" وزعا شباك صيد في ميناء صور

وزّعت ، بالتعاون مع للأمم المتحدة (الفاو)، شباك صيد على صيادي الأسماك في ميناء مدينة صور، وذلك بالتنسيق مع بلدية صور.



وتأتي هذه الخطوة في اطار دعم قطاع الصيد البحري وتعزيز صمود الصيادين، حيث جرت عملية التوزيع بحضور بلديات المهندس ، إلى جانب مندوبين عن وزارة الزراعة، وعدد من الصيادين المستفيدين، وذلك ضمن البرامج الداعمة لتحسين ظروف العمل في قطاع الصيد البحري ومساعدة الصيادين على الاستمرار في مهنتهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



وأكد الحاضرون أهمية هذا الدعم في تأمين مستلزمات الصيد الأساسية، لما له من أثر إيجابي في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مشددين على ضرورة استمرار التعاون بين والمنظمات الدولية والبلديات لدعم القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الصيد البحري، الذي يشكّل مصدر رزق أساسيًا للعديد من العائلات في مدينة صور.



وأثنى الصيادون على ، معتبرين أنها تشكّل خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، ودعوا إلى المزيد من البرامج والمشاريع التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

Advertisement