تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة بالتعاون مع "الفاو" وزعا شباك صيد في ميناء صور

Lebanon 24
27-12-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1460640-639024545969494098.png
Doc-P-1460640-639024545969494098.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وزّعت وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، شباك صيد على صيادي الأسماك في ميناء مدينة صور، وذلك بالتنسيق مع بلدية صور.

وتأتي هذه الخطوة في اطار دعم  قطاع الصيد البحري وتعزيز صمود الصيادين، حيث جرت عملية التوزيع بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، إلى جانب مندوبين عن وزارة الزراعة، وعدد من الصيادين المستفيدين، وذلك ضمن البرامج الداعمة لتحسين ظروف العمل في قطاع الصيد البحري ومساعدة الصيادين على الاستمرار في مهنتهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد الحاضرون أهمية هذا الدعم في تأمين مستلزمات الصيد الأساسية، لما له من أثر إيجابي في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مشددين على ضرورة استمرار التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والبلديات لدعم القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الصيد البحري، الذي يشكّل مصدر رزق أساسيًا للعديد من العائلات في مدينة صور.

وأثنى الصيادون على هذه المبادرة، معتبرين أنها تشكّل خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، ودعوا إلى المزيد من البرامج والمشاريع التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة تطلق مبادرة لاستبدال الشباك غير القانونية بمعدات صيد قانونية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة والفاو تبحثان تحسين جودة الأسمدة العضوية وتعزيز صمود المزارعين
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة توزّع 30 طنًا من بذور القمح المحسّنة على 600 مزارع
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق برنامج توزيع غراس الزيتون مجانًا لدعم المزارعين
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الأغذية والزراعة

الجهات الرسمية

وزارة الزراعة

منظمة الأغذية

هذه المبادرة

رئيس اتحاد

حسن دبوق

قضاء صور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24