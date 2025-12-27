قبلان قبلان: الحكومة خالفت الدستور في إقرار مشروع "الفجوة المالية"

انتقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب آلية إقرار الحكومة لمشروع قانون ما يُعرف بـ" المالية"، معتبراً أن الحكومة خالفت عندما أقرت مشروعاً بهذا الحجم عبر أكثرية عادية بدل أكثرية ثلثي .



وأوضح قبلان في منشور على منصة إكس، أن الحكومة إذا كانت تعتبر معالجة الأزمة المالية قضية ثانوية، فإن ذلك يكشف وجود نيات سلبية تجاه ملايين اللبنانيين الذين ضاعت حقوقهم بين المصارف والدولة ومصرف وبعض النافذين. أما إذا كانت الأزمة قضية أساسية فإن ذلك يعني أن الحكومة انتهكت الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور التي تفرض نصاب الثلثين لإقرار المواضيع الأساسية.



ولفت إلى أن المادة الدستورية اعتبرت بعض مواضيع أساسية، ومنها الموازنة والخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، مشدداً على أن مشروع الفجوة المالية يندرج ضمن هذه الفئة لأنه يمس معظم اللبنانيين ويؤثر على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.



وسأل قبلان: كيف يحتاج تعيين مدير عام في الدولة إلى نصاب الثلثين، بينما لا يُطبّق النصاب نفسه على مشروع بهذه الخطورة؟



وختم بالدعوة إلى رفض المشروع في المجلس النيابي وإعادته إلى الحكومة فوراً، لأنه تم إقراره بصورة غير دستورية.

