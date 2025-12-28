وفاة مسنّة في مأوى عشية الميلاد… قصة وجع تفتح ملف الإهمال العائلي

وبحسب إفادة إدارة المأوى، جرت عدة اتصالات بعائلة الراحلة لزيارتها أو الاطمئنان عليها، إلا أن التجاوب كان معدومًا، فيما قوبلت إحدى الاتصالات بردّ قاسٍ رفض الحضور قبل انتهاء العيد…وعند ابلاغه بوفاتها قال ابنها:"اعتبروها بعدها عايشة هاليومين لكان قطع العيد". وتوفيت المسنّة لاحقًا من دون أن تتحقق أمنيتها الأخيرة برؤية ابنها، إذ لم تكن تحتفظ سوى بصورة له مع عائلته ومسبحة ونظارة.اليوم، حضر ذووها لاستلام الجثمان، حيث أُبلغوا بأن الراحلة كانت تذكر ابنها باستمرار وتصلي من أجله، ما أثار تأثرًا متأخرًا لا يبدّد مرارة الفقد ولا قسوة الغياب.تسلّط هذه الحادثة الضوء على واقع مؤلم يعيشه عدد من كبار السن في دور الرعاية، خصوصًا خلال الأعياد، في ظل غياب الزيارات العائلية وتراجع المبادرات الإنسانية، واشتراط بعض الجهات الزيارات لأغراض إعلامية وتصويرية.وتعيد القصة طرح أسئلة جوهرية حول المسؤولية الأخلاقية والعائلية، وكرامة الإنسان في شيخوخته، وضرورة عدم ترك كبار السن يواجهون المرض والموت وحيدين، بعيدًا عن الحدّ الأدنى من الحضور الإنساني الذي لا يعوّضه مال ولا منصب.