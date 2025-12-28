تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"شمال الليطاني" يفتح الباب امام الكباش السياسي الأكبر

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
28-12-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1460816-639025125411789132.png
Doc-P-1460816-639025125411789132.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ الحديث في الساعات الأخيرة يدور أكثر فأكثر عن مرحلة جديدة ستُعلن رسميًا في وقت قريب، وبدأت ملامحها تظهر من خلال تصريحات سياسية وأمنية متفرقة.

هذه المرحلة تقوم على حصر السلاح شمال نهر الليطاني، في إطار محاولة إعادة ترتيب المشهد الحدودي وفرض قواعد اشتباك أكثر صرامة. غير أن هذا المسار لا يبدو عابرًا أو بسيطًا، إذ تشير المعطيات إلى أنه قد يفتح الباب أمام كباش سياسي كبير هو الأوسع منذ نهاية الحرب، نظراً لما يحمله من أبعاد داخلية وإقليمية متشابكة.

الضغوط على الدولة اللبنانية تتزايد، سواء من بوابة المجتمع الدولي أو عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المختلفة. البعض يرى أن بيروت قد تُدفع دفعًا إلى اتخاذ خطوات عملية شمال الليطاني، تحت عناوين تبدأ بالأمن والاستقرار ولا تنتهي عند الضرورات الاقتصادية والمالية. إلا أن هذا التوجه يصطدم مباشرة بموقفٍ صارم من حزب الله، الذي يرفض أي إجراء من هذا النوع مهما كان الثمن، معتبرًا أن القضية تتجاوز الجغرافيا لتصل إلى جوهر دوره ومعادلته الأمنية.

ومن منظور" الحزب"، فإن أي خطوة عملية شمال الليطاني لا تُقرأ إلا في سياق تنفيذ القرار الحكومي المتخذ في ٥ آب الفائت وتحديدًا ما يتعلق بحصر السلاح في تلك المنطقة، وهو ما يرفضه بشكل كامل. هذا الرفض قد يتحول إلى اشتباك سياسي واسع داخل البلد، وربما يتخذ طابعًا شعبيًا إذا شعر جمهور "الحزب" بأن هناك محاولة للمساس بدوره أو فرض وقائع لا يقبل بها. ومع ازدياد التوتر الإقليمي، يصبح أي تطور داخلي أكثر حساسية، لأنه يرتبط تلقائيًا بحسابات تتجاوز لبنان نفسه.
صحيح أن أحدًا في الداخل لا يرغب في مواجهة مباشرة مع "الحزب"، إلا أن الضغط الخارجي قد يدفع الأمور إلى خيارات صعبة. وفي المقابل، تبدو الولايات المتحدة وإسرائيل الطرفين الأكثر استعدادًا للذهاب بعيدًا في هذا المسار، بينما تعتمد الدول الإقليمية لغة مختلفة تميل إلى المهادنة وتجنب التصعيد. بل إن بعض هذه الدول يعتبر أن إضعاف "الحزب" في هذه المرحلة قد يخلّ بتوازنات دقيقة، خصوصًا في ظل ما يُوصف بتغوّل السياسات الإسرائيلية في المنطقة.

وسط هذا المشهد المتشابك، يقف لبنان أمام مرحلة دقيقة: كيف يوازن بين الضغوط الدولية والحسابات الداخلية؟ وهل يمكن السير في مسار ضبط السلاح شمال الليطاني دون انزلاق البلد إلى مواجهة سياسية أو أمنية أوسع؟ الأسابيع المقبلة قد تحمل الإجابات، لكن المؤكد أن أي قرار لن يمر بهدوء.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
البعريني: خطوات الحكومة فتحت الباب أمام المسار السعودي الإيجابي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:37:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هناك تقدم كبير في منع تهريب السلاح والمخدرات وانتشار أكبر للجيش في شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:37:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني حذّر من "مخاطر الكباش الحاصل حول اقتراع المغتربين"
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:37:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الإنتاج الحربي: تطوير شامل يفتح الباب لأسواق التصدير الدولية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:37:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

نهر الليطاني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:10 | 2025-12-28
Lebanon24
09:41 | 2025-12-28
Lebanon24
09:29 | 2025-12-28
Lebanon24
09:11 | 2025-12-28
Lebanon24
08:30 | 2025-12-28
Lebanon24
08:27 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24