سفير فلسطين يزور بلدة العيشية مهنئًا المجلس البلدي بالأعياد ومؤكدًا دعم العلاقات اللبنانية – الفلسطينية

زار سفير دولة لدى الجمهورية محمد الاسعد، على رأس وفد، اليوم الاحد، بلدة العيشية ، مهنئاً المجلس البلدي برئاسة مارسيل عون بمناسبة الاعياد المجيدة، بحضور السفير نظمي الحزوري، قنصل دولة فلسطين في المستشار اول محمد العمري، المستشارة السياسية بنان غانم، مسؤولة قسم المنظمات الدولية في السفارة سماء حلو، مسؤول قسم الاعلام في السفارة وسام ابو زيد، مسؤولة قسم الادارة نفين علي، عضو الشؤون الادارية طلال الاسعد، وعضو الشؤون الاعلامية تالا ششنية.



بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشعبين اللبناني والفلسطيني، ثم قدم السفير الاسعد لعون ايقونة السيد المسيح ولكاهن رعية العيشية الاب سيمون الكسرواني ايقونة القديس شربل.



ورحب رئيس البلدية عون بالسفير الاسعد والوفد المرافق، مؤكداً ان "البلدة التي عانت في الماضي تفتح قلبها في زمن ميلاد السيد المسيح للمحبة والسلام".



واكد عون "اهمية البناء على مستقبل افضل للعلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني لما يجمعهما من علاقات وتاريخ مشترك" .



بدوره، قال السفير الاسعد: "يسعدني ويشرّفني أن ألتقي بكم اليوم في بلدة العيشية، مسقط رأس فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، بما تحمله من رمزية وطنية. نلتقي اليوم ونحن نحتفل بعيد ميلاد سيدنا المسيح، في هذه المنطقة التي باركها مع والدته السيدة مريم، خلال رحلته التبشيرية إلى العالم، في مكانٍ مطلٍّ على أرض فلسطين، مهد الرسالات السماوية" .



واضاف: "من هذه القيم انطلق ابن البلدة الراحل خليل عون، الذي تمسّك بالانتماء الصادق للمؤسسة العسكرية الوطنية، ودفع بابنه، فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، للسير في هذا الطريق، فكان مغواراً، وقائداً للجيش، ثم اختاره أبناء الوطن رئيساً منقذاً، تفخر به بلدة العيشية كما يفخر هو بانتمائه إليها. ومن هذه المعاني السامية التي نادت بها الرسالات السماوية، ورسّخها الأنبياء والرسل، نؤكد التمسّك بالعيش بسلام، وبحفظ الجميل لأهلنا في لبنان، الذين احتضنوا إخوتهم من أبناء الشعب الفلسطيني، ووقفوا إلى جانبهم في أصعب الظروف" .



وتابع السفير الاسعد: "وفي هذا السياق الإنساني الجامع، نستحضر مرحلةً دقيقة من تاريخ هذه المنطقة، شهدت أحداثاً تركت آثاراً إنسانية عميقة في الذاكرة الجماعية، وهي ذاكرة نُدرك ثِقلها ونتعامل معها باحترام ووعي ومسؤولية. ونؤكد في هذا الإطار احترامنا لكل العائلات التي تأثرت بتلك المرحلة، مع التشديد على أهمية استخلاص العِبر منها، بما يعزّز ثقافة الحوار والتفاهم، ويُسهم في بناء مستقبل قائم على الاستقرار والعيش المشترك" .



واكد ان "الايمان العميق بقدرة المجتمعات على تجاوز ، يدفعنا دائماً إلى تغليب لغة التواصل والانفتاح، وفتح صفحات جديدة، تقوم على الاحترام المتبادل، وصون الكرامة الإنسانية، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للأجيال " .



وقال الاسعد: "ومن هذا المكان العزيز، ومن بلدة العيشية، نؤكد تقديرنا العميق لمواقف فخامة الرئيس الداعمة للقضايا العربية العادلة، وفي طليعتها قضية فلسطين، ولحرصه الدائم على تعزيز أواصر الأخوّة اللبنانية – ، على قاعدة الاحترام المتبادل، والسيادة، والتعاون، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والالتزام الفلسطيني بما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين محمود عباس والعماد جوزاف عون خلال القمة المشتركة بينهما في ايار الماضي" .



واضاف السفير الاسعد: "باسم دولة فلسطين، رئيساً وحكومةً وشعباً، نؤكد اعتزازنا العميق بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعب الفلسطيني بالشعب اللبناني الشقيق. كما لا يفوتني أن أُشيد بالدور الحيوي الذي يقوم به رئيس وأعضاء المجلس البلدي من خطوات عملية في تعزيز التنمية المحلية، والحفاظ على العيش المشترك، بما يعزز الانتماء الوطني" .



وختم الاسعد: "أتقدّم منكم جميعاً، ومن أهالي العيشية الكرام، ومن الشعب اللبناني الشقيق، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، راجياً أن تحمل الأيام المقبلة الخير والسلام والاستقرار للبنان، وأن يبقى منارةً في هذا الشرق، ووطناً للرسالة والكرامة والعيش الواحد".

