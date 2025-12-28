تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خريس: الإنقسام الداخلي هو الأخطر على بلدنا
Lebanon 24
28-12-2025
|
12:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار النائب
علي خريس
، خلال احتفال تأييني في بلدة
برج رحال
، الى أن الإنقسام الداخلي والحاد في مختلف المسائل الكبيرة والصغيرة هو الأخطر على بلدنا، مؤكداً أن "هناك مفاهيم يُراد اسقاطها مثل مسألة العداء "لإسرائيل"، حيث ان البعض لا يعتبرها عدوًا، وأنه على الدولة أن تفتح مسارات وعلاقات معها وآخرين يريدون التطبيع" ، لافتاً الى "أهمية التوافق بين اللبنانيين، ولكن ليس على حساب كرامتنا وعزتنا ومشروعنا وخطنا وسيادتنا" .
وقال
خريس
: "نحن قدمنا الآلاف من
الشهداء
الذين ارتقوا من أجل الوطن وعزته، ولكي يبقى مصاناً"، مشيرًا الى "اننا نعرف التحديات والمؤامرات التي تحاك ضدنا، ولكن علينا الا نستسلم، والا نعود الى الوراء، وأن نبقى متمسكين بهذا الخط، ومواجهتنا لهذا العدو الاسرائيلي بوحدتنا التي يجب ان تنصب من أجل هذا الوطن، لا من أجل إضعاف هذا الوطن، علينا ألا نعطي العدو ما لم يستطع الحصول عليه طيلة عقود من الزمن".
وختم خريس: "نحن على موعد مع استحقاق انتخابي، ومصرون على إجرائه في الموعد المحدد وفق القانون النافذ ، لا ان نخترع قوانين واقتراحات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبيسي: الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي على لبنان
Lebanon 24
قبيسي: الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي على لبنان
28/12/2025 22:58:16
28/12/2025 22:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح: حماس تؤكد السير في طريق الانفصال وتعميق الانقسام الداخلي
Lebanon 24
فتح: حماس تؤكد السير في طريق الانفصال وتعميق الانقسام الداخلي
28/12/2025 22:58:16
28/12/2025 22:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"العدو الصهيوني يواجهنا بوحدتنا الوطنية".. قبيسي يحذر من الانقسام الداخلي
Lebanon 24
"العدو الصهيوني يواجهنا بوحدتنا الوطنية".. قبيسي يحذر من الانقسام الداخلي
28/12/2025 22:58:16
28/12/2025 22:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيسي: لبنان يعيش اليوم حالة انقسام داخلي خطيرة
Lebanon 24
قبيسي: لبنان يعيش اليوم حالة انقسام داخلي خطيرة
28/12/2025 22:58:16
28/12/2025 22:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
علي خريس
برج رحال
إسرائيل
الشهداء
لبنان
شهداء
لي بو
الحص
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكتلة الوطنيّة: المغتربون ركيزة نهوض لبنان
Lebanon 24
الكتلة الوطنيّة: المغتربون ركيزة نهوض لبنان
15:17 | 2025-12-28
28/12/2025 03:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة: لاحترام الاستحقاق الدستوري وعدم العبث به
Lebanon 24
حمادة: لاحترام الاستحقاق الدستوري وعدم العبث به
15:16 | 2025-12-28
28/12/2025 03:16:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإسم الرئيس الحريري.. النائب السابقة بهية الحريري قدمت التعازي للنائب الحوت
Lebanon 24
بإسم الرئيس الحريري.. النائب السابقة بهية الحريري قدمت التعازي للنائب الحوت
14:42 | 2025-12-28
28/12/2025 02:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني يرد على الشائعات: انا مكوّن أساسي للائحة الإنتخابية
Lebanon 24
البستاني يرد على الشائعات: انا مكوّن أساسي للائحة الإنتخابية
14:38 | 2025-12-28
28/12/2025 02:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:17 | 2025-12-28
الكتلة الوطنيّة: المغتربون ركيزة نهوض لبنان
15:16 | 2025-12-28
حمادة: لاحترام الاستحقاق الدستوري وعدم العبث به
15:00 | 2025-12-28
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
14:42 | 2025-12-28
بإسم الرئيس الحريري.. النائب السابقة بهية الحريري قدمت التعازي للنائب الحوت
14:38 | 2025-12-28
البستاني يرد على الشائعات: انا مكوّن أساسي للائحة الإنتخابية
13:43 | 2025-12-28
سقوط سيدة وإصابتها أثناء محاولة سرقتها (فيديو)
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 22:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 22:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 22:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24