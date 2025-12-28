تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خريس: الإنقسام الداخلي هو الأخطر على بلدنا

Lebanon 24
28-12-2025 | 12:01
 أشار النائب علي خريس، خلال احتفال تأييني في بلدة برج رحال، الى أن الإنقسام الداخلي والحاد في مختلف المسائل الكبيرة والصغيرة هو الأخطر على بلدنا، مؤكداً أن "هناك مفاهيم يُراد اسقاطها مثل مسألة العداء "لإسرائيل"، حيث ان البعض لا يعتبرها عدوًا، وأنه على الدولة أن تفتح مسارات وعلاقات معها وآخرين يريدون التطبيع" ، لافتاً الى "أهمية التوافق بين اللبنانيين، ولكن ليس على حساب كرامتنا وعزتنا ومشروعنا وخطنا وسيادتنا" .

وقال خريس: "نحن قدمنا الآلاف من الشهداء الذين ارتقوا من أجل الوطن وعزته، ولكي يبقى مصاناً"، مشيرًا الى "اننا نعرف التحديات والمؤامرات التي تحاك ضدنا، ولكن علينا الا نستسلم، والا نعود الى الوراء، وأن نبقى متمسكين بهذا الخط، ومواجهتنا لهذا العدو الاسرائيلي بوحدتنا التي يجب ان تنصب من أجل هذا الوطن، لا من أجل إضعاف هذا الوطن، علينا ألا نعطي العدو ما لم يستطع الحصول عليه طيلة عقود من الزمن". 

وختم خريس: "نحن على موعد مع استحقاق انتخابي، ومصرون على إجرائه في الموعد المحدد وفق القانون النافذ ، لا ان نخترع قوانين واقتراحات".
