تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العد التنازلي لليلة رأس السنة بدأ.. كيف تحتفل الدول بالعام الجديد؟

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
29-12-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1461186-639025983640980091.webp
Doc-P-1461186-639025983640980091.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
العد التنازلي للاحتفال بليلة رأس السنة وبداية عام 2026 بدأ، ومع اقتراب هذا الموعد يختلط الشعور بين الترقّب والإثارة، وأحيانًا الخوف من المجهول. 

لكن بالرغم من هذا القلق، هناك شعور واحد يجمع الناس في كل أنحاء العالم، الفرحة بقدوم العام الجديد، ومشاركة هذه اللحظة مع الأصدقاء والأحباب.
في لبنان، تختلف طرق الاحتفال من شخص لآخر؛ فالبعض يفضّل قضاء ليلة رأس السنة في منزله مع العائلة، بينما يختار آخرون التوجه إلى المطاعم أو حضور السهرات والحفلات الفنية. 

ورغم تنوع الأساليب، يظل الاحتفال بسيطًا إلى حد كبير مقارنة بدول أخرى، حيث يقتصر عادة على المفرقعات النارية، الرقص، والأغاني، مع العد التنازلي حتى حلول الساعة الثانية عشرة.

وفي الولايات المتحدة، تتحول نيويورك إلى قلب نابض بالاحتفال، مع سقوط الكرة الشهيرة في تايمز سكوير وسط حشود هائلة، وعروض موسيقية وحفلات ضخمة. 

أما في باريس، فتتلألأ الألعاب النارية على برج إيفل، بينما يجتمع الفرنسيون حول وجبات غنية بالشمبانيا والمأكولات التقليدية، لتتحول المدينة إلى لوحة من الألوان والفرح.
لكن بعض الدول تبتكر طرقًا فريدة وغير مألوفة للاحتفال، لتبرز تفرّدها وإبداعها. 

في اليابان، يزور السكان المعابد في منتصف الليل ويقرعون الأجراس 108 مرات لطرد الشوائب، مع الألعاب النارية التي تضيء الشوارع وتملأ المدينة بالألوان والضوء. 

في النرويج، تطير الطائرات الورقية المضيئة بالشموع في السماء، وتنتشر الألعاب النارية على المنحدرات الثلجية في مشهد ساحر. 

وفي أستراليا، يشهد جسر هاربور ودار الأوبرا في سيدني عرضًا للألعاب النارية منسقا مع الموسيقى، بينما في سويسرا، يرتدي السكان أزياء تقليدية ويرقصون حول النيران على جبال الألب، وتنعكس الألعاب النارية على الثلوج البيضاء، مشهد أشبه بأحلام الخيال.

عادات غير تقليدية ومذهلة
في إسبانيا، يلتزم السكان بتناول 12 حبة عنب عند دقات الساعة الثانية عشرة، واحدة لكل شهر، اعتقادًا منها أنها تجلب الحظ. 

وفي الدنمارك، يكسر الناس الأطباق على أبواب الأصدقاء والعائلة، رمزًا لطرد الطاقة السلبية وجلب الحظ. 

أما في الفلبين، فتزيّن البالونات الدائرية والمطبوعات المنقطة الأجواء، فالدائرة ترمز للمال والازدهار.

 وفي أوروغواي والإكوادور، تُشعل دمى تمثل الماضي وما حمله من أحداث سيئة، لتبدأ السنة الجديدة بطاقة متجددة.

في النهاية، رغم اختلاف طرق الاحتفال بين الدول والأشخاص، يبقى جوهر هذه الليلة واحدًا: الأمل والتجدد والفرح باللحظة مع من نحب، لتذكّرنا بأن السنة الجديدة ليست مجرد أيام جديدة، بل فرصة لكتابة حياة أجمل، مليئة بالحب، الإيجابية، والأحلام التي تستحق أن نعيشها.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادا لليلة رأس السنة.. الصليب الأحمر اللبناني يستنفر
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
العد العكسي للأعياد انطلق.. حركة لافتة في الأسواق وهكذا ستكون أسعار حفلات رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

السنة الجديدة

أستراليا

إسبانيا

نيويورك

اليابان

سويسرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:53 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2025-12-29
Lebanon24
06:00 | 2025-12-29
Lebanon24
05:53 | 2025-12-29
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29
Lebanon24
05:36 | 2025-12-29
Lebanon24
05:32 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24