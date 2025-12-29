تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير الداخلية يُبطل قرار حلّ مجلس بلدية البرج في عكار

Lebanon 24
29-12-2025 | 06:55
أصدر وزير الداخلية والبلديات قرارًا قضى بإلغاء قرار حلّ مجلس بلدية البرج في محافظة عكّار، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الحل.

وفي ضوء ذلك، قام محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بتسليم بلدية البرج رسميًا إلى رئيسها محمد خالد ياسين (عزيز)، ما يمهّد لعودة المجلس البلدي إلى ممارسة مهامه القانونية والإدارية كاملة وفقًا للأصول المرعية الإجراء.

ويأتي هذا التطور تأكيدًا على احترام قرارات القضاء الإداري، وضمان استمرارية العمل البلدي وخدمة أبناء البلدة، وتعزيز دور المؤسسات المحلية في تلبية حاجات المواطنين.

وفي هذا السياق، توجّه رئيس وأعضاء مجلس بلدية البرج بالشكر إلى المحامي هاني المرعبي، وكيل القضية، تقديرًا لجهوده القانونية ومتابعته الحثيثة التي أسهمت في إنصاف المجلس وإعادة الأمور إلى مسارها القانوني الصحيح.

مجلس شورى الدولة

المجلس البلدي

وزير الداخلية

العمل البلدي

عماد اللبكي

شورى الدولة

مجلس بلدية

مجلس شورى

