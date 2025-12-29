وزير الداخلية يُبطل قرار حلّ مجلس بلدية البرج في عكار

أصدر والبلديات قرارًا قضى بإلغاء قرار حلّ البرج في محافظة عكّار، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن بوقف تنفيذ قرار الحل.

وفي ضوء ذلك، قام محافظ المحامي بتسليم بلدية البرج رسميًا إلى رئيسها ياسين (عزيز)، ما يمهّد لعودة إلى ممارسة مهامه القانونية والإدارية كاملة وفقًا للأصول المرعية الإجراء.

ويأتي هذا التطور تأكيدًا على احترام قرارات الإداري، وضمان استمرارية وخدمة أبناء البلدة، وتعزيز دور المؤسسات المحلية في تلبية حاجات المواطنين.

وفي هذا السياق، توجّه رئيس وأعضاء مجلس بلدية البرج بالشكر إلى المحامي هاني المرعبي، وكيل القضية، تقديرًا لجهوده القانونية ومتابعته الحثيثة التي أسهمت في إنصاف المجلس وإعادة الأمور إلى مسارها القانوني الصحيح.