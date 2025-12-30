تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

واشنطن تجسّ نبض طهران عبر زيارة نتنياهو

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
30-12-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1461624-639026869001565940.webp
Doc-P-1461624-639026869001565940.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتقدّم إيران إلى واجهة المشهد الإقليمي بوصفها العنوان المركزي لزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، في ظل تقاطع واضح بين حاجته السياسية الداخلية ورغبة أميركية بإعادة فتح ملف المواجهة تحت عناوين تقنية تتصل بالبرنامج النووي والقدرات الصاروخية. وفي هذا الإطار، برزت تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب كجزء مكمّل للمشهد، بما حملته من إشارات تهديد وضغط سياسي باتجاه طهران. وعليه، تشير مصادر مطلعة إلى أن نتنياهو دخل اللقاء وهو يحمل طلباً محدداً يتمثّل بالحصول على غطاء أميركي يتيح توسيع بنك الأهداف باتجاه العمق الإيراني، باعتبار أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج دعماً سياسياً وعسكرياً أميركياً مباشراً.

في هذا السياق، تتعامل دوائر متابعة مع التصريحات الصادرة في واشنطن باعتبارها جزءاً من إدارة المشهد أكثر مما هي مؤشّر نهائي على القرار. فالتجربة السابقة تُظهر أن الخطاب التصعيدي غالباً ما يُستخدم كأداة ضغط لدفع طهران نحو طاولة تفاوض بشروط أميركية محسّنة. غير أن معطيات متقاطعة تفيد بأن الإدارة الأميركية تترك الباب مفتوحاً أمام عمل عسكري محدود في حال تعثّر المسار التفاوضي، ما يفتح المجال أمام جولات تصعيد متدرّجة حتى وإن بقيت دون مستوى الحرب الشاملة.

بالتوازي، يبرز التزامن بين زيارة نتنياهو واندلاع تحرّكات احتجاجية في طهران مرتبطة بالوضع المعيشي، مع تصاعد أصوات معارضة تطالب بتغيير النظام. وتربط المصادر هذا التوقيت بنشاط خلايا تعمل على استثمار الضغط الاقتصادي والاجتماعي، بما يخدم مقاربة إسرائيلية ترى في اللحظة الراهنة فرصة مثالية لإعادة اختبار فرضية إسقاط النظام من الداخل، خاصة في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتوتر إقليمي مفتوح.

من هنا، تكتسب القراءة الإسرائيلية بعداً أكثر اندفاعاً يقوم على الجمع بين ضربة عسكرية محتملة وضغط داخلي متزامن، وهي معادلة يعتبرها نتنياهو وصفة مكتملة لتحقيق أهدافه. في المقابل، حملت رسالة عضو المجلس الأعلى للدفاع الوطني في إيران، علي شمخاني، الصادرة بالتزامن مع لقاء ترامب- نتنياهو، دلالة واضحة على طبيعة العقيدة الدفاعية الإيرانية، حيث جرى التأكيد على أن الردود قد تبدأ قبل وصول التهديدات إلى مرحلة التنفيذ، مع التشديد على جاهزية قائمة وقدرات متماسكة، ما يعني أن أي ضربة محتملة ستفتح مساراً مفتوحاً على احتمالات تتجاوز الحسابات الإسرائيلية الضيقة.

في المحصّلة، يتقدّم المشهد الأميركي كمساحة لإدارة توازنات ورسائل محسوبة، حيث يُستخدم ما يُقال علناً ضمن دينامية ضغط سياسي أكثر منه تعبيراً عن قرار مكتمل. لذلك، تبدو أي قراءة حاسمة سابقة لأوانها في ظل تشابك عوامل داخلية وإقليمية تتحكّم بما يمكن أن يصل إليه التفاهم بين ترامب ونتنياهو. ومع ذلك، يظل ملف إيران الأكثر حضوراً في خلفية النقاشات، فيما يظهر إصرار نتنياهو على إبقا
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرنوت: زيارة نتنياهو إلى واشنطن قد تكون هذا الشهر ولكن ليس الأسبوع القادم
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ناقلتا نفط وحراسة عسكرية.. كاراكاس "تجسّ نبض" ترامب
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يستعد للزيارة التاريخية للبابا وتحرّك اسرائيلي عبر واشنطن لتأجيلها
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران يدعو نظيره اللبناني لزيارة طهران
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الاميركي

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30
Lebanon24
05:55 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24