داخل منزل في عكار... هكذا قُتِلَ شابٌ على يدّ شقيقته

عُثر على جثة الشاب ب.ع البالغ من العمر 20 عاماً، في بلدة الشيخ في .



وبحسب معلومات " "، أقدم الشاب على سرقة منزل شقيقته، فعمدت الأخيرة وزوجها إلى استدراجه إلى البيت، وقاما بضربه حتّى الموت.

وعلى الفور، حضرت قوّة من الجيش إلى المكان، وفُتِحَ تحقيق بالحادثة، بينما فرّت شقيقة الشاب وزوجها إلى جهّة مجهولة.