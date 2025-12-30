منسى بحث والسفير الأميركي في دعم الجيش وتعزيز الاستقرار

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفير الأميركية في ميشال ، في زيارة تعارف ومعايدة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكّد السفير الأميركي " بلاده بمواصلة دعم ومؤسساتها، ولا سيّما ".



بدوره، شكر اللواء منسى الولايات المتحدة الأميركية على "دعمها المتواصل للبنان والجيش اللبناني"، منوّهًا بشكلٍ خاص ببرنامج المساعدات المخصّص للجيش اللبناني، ومعربًا عن أمله في "تعزيز وتطوير هذا الدعم في مختلف المجالات الممكنة".



كما جرى عرض للأوضاع في في ظل عمليّة انتشار . وأكّد منسى في هذا الإطار " أهمية دور لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق، بما يساهم في تمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه".



كما التقى الوطني المفتش العام في اللواء الركن فادي مخول، على رأس وفد من ضباط المفتشية العامة، في زيارة معايدة، وجرى خلال اللقاء عرض لسير العمل في المفتشية والمهام الموكلة إليها.





