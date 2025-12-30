مرقص بحث وسفيرة السويد في تعزيز العلاقات والإصلاح الإعلامي واستقبل وفودا مهنئة بالاعياد

استقبل المحامي د. ، في مكتبه بالوزارة، سفيرة مملكة ، التي نوهت بجهوده الإصلاحية في ودوره في تطوير .

وأكدت السفيرة خلال اللقاء "أهمية تعزيز وتعميق العلاقات المشتركة بين والسويد في مختلف المجالات".



كما استقبل وزير الاعلام وفدا من "حركة التلاقي والتواصل" إلى جانب عدد من الوفود والشخصيات التي قدمت له التهاني لمناسبة الأعياد.

