تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص بحث وسفيرة السويد في تعزيز العلاقات والإصلاح الإعلامي واستقبل وفودا مهنئة بالاعياد

Lebanon 24
30-12-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1461761-639027053632656384.jpg
Doc-P-1461761-639027053632656384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في مكتبه بالوزارة، سفيرة مملكة السويد جيسيكا سفاردستروم، التي نوهت بجهوده الإصلاحية في وزارة الإعلام ودوره في تطوير الإعلام اللبناني بشكل عام .
وأكدت السفيرة خلال اللقاء "أهمية تعزيز وتعميق العلاقات المشتركة بين لبنان والسويد في مختلف المجالات".

كما استقبل وزير الاعلام  وفدا من "حركة التلاقي والتواصل" إلى جانب عدد من الوفود والشخصيات التي قدمت له التهاني لمناسبة الأعياد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير فلسطين يزور بلدة العيشية مهنئًا المجلس البلدي بالأعياد ومؤكدًا دعم العلاقات اللبنانية – الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وفود المؤسسات الأمنية والعسكرية ولواء الحرس الجمهوري مهنئة بالأعياد
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص استقبل الحسن ووفدًا ليبيًا في إطار تعزيز التعاون بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط بحث مع سفير تركيا في تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24

جيسيكا سفاردستروم

الإعلام اللبناني

وزارة الإعلام

وزير الإعلام

بول مرقص

لبنان وا

بشكل عام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2025-12-30
Lebanon24
10:00 | 2025-12-30
Lebanon24
09:59 | 2025-12-30
Lebanon24
09:43 | 2025-12-30
Lebanon24
09:30 | 2025-12-30
Lebanon24
09:30 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24