بالصورة... قرار قضائيّ بسجن زوج ليليان شعيتو

أصدر قراراً بحبس زوج ، بعد ثبوت امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي سابق يقضي بتمكين زوجته من رؤيتة طفلها، وقيامه بتهريب الطفل إلى مكان غير معلوم خارج البلاد.



وبحسب القرار، جرى تعميم اسم الوالد على والأمن العام، بعدما تبيّن أنه غادر البلاد برفقة الطفل.

