السفير ميشال عيسى من بكركي: غيرتنا مشتركة على لبنان وسلامه

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير الأميركية في ميشال عيسى في زيارة بروتوكولية، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة محليا واقليميا.



بعد اللقاء قال عيسى: "الزيارة كانت مناسبة لتقديم التهاني لغبطته بالأعياد المجيدة، وهي المرة الأولى التي أزور فيها بكركي بعد تسلمي مهامي الديبلوماسية وانا مسرور جدا، لقد تبادلنا الآراء مع غبطته في عدد من المواضيع".



اضاف: "لقد كان من المفترض أن آتي من قبل الا ان الظروف في لبنان مع زيارة قداسة البابا لم تسمح، لقد كان اللقاء مع غبطته ممتازا، وتحدثنا عن لبنان وعن غيرتنا عليه وعن السلام فيه، وانا اشكر غبطته على هذا الإستقبال".



على صعيد آخر، تلقى الراعي سلسلة اتصالات تهنئة بالأعياد المجيدة ابرزها من ، نواف سلام، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى

