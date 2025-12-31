أبي رميا: العام الجديد فرصة لتعزيز التعاون الوطني واستعادة سيادة الدولة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "نتقدّم بأحرّ التمنيات إلى اللبنانيين بمناسبة حلول رأس السنة، ونأمل أن يحمل العام الجديد بشائر الأمل والخير والسلام، نحو مستقبل أفضل للبنان واللبنانيين في عهد الرئيس .وفي ظلّ التحديات الصعبة التي يمرّ بها وطننا، نجدّد التزامنا بعملنا الوطني من أجل بناء دولة عادلة ومؤسسات فاعلة.ليكن العام 2026 تكريسًا لمسار إنقاذي قائم على التعاون الوطني والإصلاح الجاد، نعمل خلاله على وقف الحرب والاعتداءات ، وعودة اللبنانيين الآمنين إلى قراهم، وبسط على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيدها، إضافة إلى إحقاق العدالة بحق المودعين عبر استعادة أموالهم طويلة من الانتظار والمعاناة. كما نأمل أن تكون هذه فرصة لتعزيز التضامن بين اللبنانيين وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها".